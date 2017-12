Οι παραμονές Πρωτοχρονιάς στο σινεμά

Paramount

Αν βρεθείτε σε πάρτι παραμονής Πρωτοχρονιάς με τον Μάικλ Κορλεόνε βεβαιωθείτε ότι δεν θα σας μπερδέψει με τον Φρέντο. Πρωτοχρονιά 1959, Αβάνα στο «Νονός ΙΙ» του Κόπολα. Η Κούβα του Μπατίστα καταρρέει, όπως και η σχέση των δύο αδελφών. «I know it was you Fredo, You Broke my Heart», λέει ο Αλ Πατσίνο στον Τζον Καζάλ