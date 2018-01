Βρετανικό υπουργείο Μοναξιάς για την αντιμετώπιση αυτής «της θλιβερής πραγματικότητας»

Η βρετανική κυβέρνηση διόρισε υπουργό Μοναξιάς για να συνεχίσει το έργο της βουλευτίνας των Εργατικών Τζο Κοξ που δολοφονήθηκε από ακροδεξιό εξτρεμιστή το 2016 και να αντιμετωπίσει τη μοναξιά που βιώνουν περισσότεροι από ένας στους δέκα Βρετανούς.

Η υπουργός Αθλητισμού, Τρέισι Κράουτς, θα αναλάβει τον νέο κυβερνητικό ρόλο, παράλληλα με τα καθήκοντα που ασκεί σήμερα και θα σχεδιάσει μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που οι έρευνες δείχνουν ότι συνδέεται με την άνοια, την πρόωρη θνησιμότητα και την υπέρταση.

«Θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας ό,τι μπορούμε για να φέρουμε, στη μνήμη της Τζο, ένα τέλος στην αποδοχή της μοναξιάς ως αναπόφευκτου φαινομένου», τόνισε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι με μια ανακοίνωσή της.

«Για πάρα πολλούς ανθρώπους η μοναξιά είναι η θλιβερή πραγματικότητα του σύγχρονου βίου», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι Βρετανοί, ηλικίας άνω των 75 ετών, ζουν μόνοι τους και περίπου 200.000 ηλικιωμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν συνομιλήσει με κάποιο φίλο ή συγγενή τους για τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία

Οι περισσότεροι γιατροί στη Βρετανία δέχονται έναν έως πέντε ασθενείς την ημέρα, οι οποίοι τους επισκέπτονται κυρίως γιατί αισθάνονται μοναξιά, σύμφωνα με την Εκστρατεία για τον Τερματισμό της Μοναξιάς, ένα δίκτυο για την αντιμετώπιση της απειλής που θέτει στην υγεία των ηλικιωμένων η απομόνωση.

Η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Μοναξιάς στη βρετανική κοινωνία που είχε ιδρύσει η 41χρονη Κοξ, λίγο πριν από τη δολοφονία της, είχε ζητήσει τον ορισμό ενός υπουργού που θα αναλάβει την κυβερνητική δράση.

One of the awful things about losing Jo is knowing how much difference she would have made in the world. When the kids wake up this morning I’m going to tell them how – even though she’s not here – she’s still making the world a better place. https://t.co/qqe4lSjy5g

— Brendan Cox (@MrBrendanCox) January 17, 2018