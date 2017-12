Βρετανία: Χιόνια και κρύο προκαλούν προβλήματα στις οδικές και αεροπορικές συγκοινωνίες

Σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν προκαλέσει χάος στα αεροδρόμια και τους δρόμους της Βρετανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ψύχους.

Στη Σκωτία, το αεροδρόμιο της Γλασκώβης αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Τα δρομολόγια των αεροσκαφών επαναλήφθηκαν μία ώρα αργότερα. Ορισμένες πτήσεις, όμως, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στο Εδιμβούργο και οι αρχές του αεροδρομίου κάλεσαν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο.

Can't believe Britain had so much snow in December and here it's 10°C instead of -10.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, από την κακοκαιρία έχουν πληγεί περισσότερο η Σκωτία, η Ουαλία και η βόρεια Αγγλία. Σε ορισμένες περιοχές το χιόνι αναμένεται να φτάσει τα 15 εκατοστά.

Η Αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ η εταιρεία που διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους συνέστησε στους οδηγούς να έχουν μαζί τους φτυάρια, κουβέρτες, νερό και τρόφιμα, για την περίπτωση που αποκλειστούν.

Snow's expected all through the night and travel disruptions along with it. Reply to this tweet with your pictures showing snow in your area and how it's holding you up and we may use on air (https://t.co/n7JtU51lZY) pic.twitter.com/YSiesOhY8B

— Good Morning Britain (@GMB) December 28, 2017