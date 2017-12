Vanity Fair: Για το 2018 η Χίλαρι Κλίντον «ας μάθει πλέξιμο»

Το αμερικανικό περιοδικό Vanity Fair ζήτησε συγγνώμη από την Χίλαρι Κλίντον για ένα χιουμοριστικό βίντεο (έτσι τουλάχιστον το χαρακτήρισαν) με το οποίο πρότειναν στην πρώην υπουργό και υποψήφια για το νέο έτος να το ρίξει στο πλέξιμο αντί να είναι ξανά υποψήφια.

Το βίντεο, επισημαίνει το BBC, προκάλεσε διαμαρτυρίες στα κοινωνικά δίκτυα για σεξισμό.

Το Vanity Fair ζήτησε από τους δημοσιογράφους του να προτείνουν κάποια πράγματα που η Κλίντον, όπως και άλλες διασημότητες, θα μπορούσαν να υποσχεθούν στον εαυτό τους για τη νέα χρονιά.

Για την πρώην υποψήφια πρότειναν να αρχίσει να γράφει τη συνέχει στο βιβλίο της που είχε τίτλο «Τι συνέβη;» και αναφερόταν στην αποτυχημένη προσπάθεια να κερδίσει τις εκλογές. Το νέο βιβλίο θα πρέπει να λέγεται «Τι στο διάβολο συνέβη;».

Μια άλλη πρόταση ήταν να μάθει αναπνέει πιο σωστά από τη μύτη ή να σταματήσει να κοιτά πώς θα καταθέσει τα χαρτιά της για τις εκλογές του 2020.

Περισσότερο συζητήθηκε η πρόταση «να αρχίσει ένα καινούργιο χόμπι τη νέα χρονιά. Εθελοντική δουλειά, πλέξιμο ή να βελτιωθεί στην κωμωδία. Κυριολεκτικά, οτιδήποτε θα την αποτρέψει από το να είσαι ξανά υποψήφια».

Η Μάγια Κόσοφ, η συντάκτρια που έκανε αυτή την πρόταση, έδειξε ενοχλημένη γιατί παρερμηνεύτηκαν τα λόγια της και την έκαναν να ακούγεται ότι είναι «σούπερ σεξίστρια».

Αποτυχημένο, κακό αστείο ή σεξιστικό αστείο που θυμίζει τα παλιά στερεότυπα για τη «θέση της γυναίκας»; Ο,τι και αν ήταν, πολλοί επέκριναν το Vanity Fair στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το σφόδρα ρεπουμπλικανικό Fox έσπευσε να κάνει λόγο για «φιλελεύθερη οργή».

Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H. Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St James’s & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017