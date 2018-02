Tweet και δισεκατομμύριο: Πώς ένα σχόλιο της Κάιλι Τζένερ βύθισε τo Snapchat

Οι τιμές των μετοχών πέφτουν συνήθως εξαιτίας της συγκυρίας ή των κακών αποτελεσμάτων. Πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και τα tweet των διασημοτήτων.

Την Πέμπτη η μητρική εταιρία του κοινωνικού δικτύου Snapchat έχασε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά το μήνυμα στο Twitter της αμερικανίδας σταρ των τηλερίαλιτι Κάιλι Τζένερ.

Η 20χρονη επιχειρηματίας, μοντέλο και κοσμική περσόνα έγραψε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον την εφαρμογή ανταλλαγής φωτογραφιών και βίντεο.

«Υπάρχουν και άλλοι που δεν ανοίγουν πια το Snapchat; Ή είμαι μόνο εγώ…, είναι τόσο λυπηρό», έγραψε την Τετάρτη.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018