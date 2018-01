Τσακαλώτος για απεργίες: «Κάθε εμπόδιο για καλό» – «Δεν έχετε δει τίποτε ακόμα»

«Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα»! Με αυτή τη φράση έκλεισε την τοποθέτησή του στη Βουλή ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο κυβερνητικό αφήγημα της εξόδου από τα Μνημόνια.

Ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο με τα τελευταία προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, υποστήριξε ότι το σύνολο των προωθούμενων διατάξεων -μεταξύ των οποίων για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα οικογενειακά επιδόματα και τις απεργίες- έχει θετικό πρόσημο, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα σχέδια νόμου του παρελθόντος: «Είναι νομοσχέδιο που δείχνει ότι έχουμε αφήγημα για το πώς θα βγούμε από το Μνημόνιο, αλλά και ότι έχει αρχίσει η ισορροπία μεταξύ αυτών που κάνουμε, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι και αυτών που θέλει η κοινωνία. Κι όπως λένε στην Αμερική… You have not seen anything yet. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα».

Παράλληλα, προανήγγειλε κατάθεση τροπολογίας, ώστε να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και οι πλειστηριασμοί για χρέη στο Δημόσιο.

Επιχειρώντας, δε, να αντικρούσει την κριτική -και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ- για την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων προς τις πολύτεκνες οικογένειες, υποστήριξε πως η πλειοψηφία των οικογενειών έχει ένα ή δύο παιδιά.

«Λέτε ότι έχουμε υπογεννητικότητα και πρέπει να υποστηριχθούν οι πολύτεκνοι. Όμως, είναι προφανές ότι η μεγάλη ανάγκη είναι να κάνει δεύτερο παιδί το ζευγάρι που έχει ένα. Οι οικογένειες με τρία παιδιά ή και παραπάνω είναι πολύ λιγότερες» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι προσωπική του άποψη είναι πως «αυτό που θέλουν τα ζευγάρια και οι γυναίκες, είναι να έχουν βοήθεια σε είδος. Δεν θα βοηθήσουμε το δημογραφικό μέσω επιδομάτων. Θεωρώ ότι αυτό που ζητούν, είναι να υπάρχουν δημόσιες δομές για τα παιδιά».

«Λέει το ΚΚΕ ότι κάνουμε αναδιανομή της φτώχειας. Δεν έχετε δίκιο. Αυτό που υπάρχει τώρα για το παιδί προέκυψε από την επισκόπηση των δημόσιων δαπανών» είπε σε άλλο σημείο.

Αναφορικά με τους πλειστηριασμούς, περιορίστηκε να πει: «Θα έρθει τροπολογία, όπου θα μπορεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να κάνει πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτά που ακούτε για νέα κριτήρια δεν ισχύουν. Η ΑΑΔΕ έχει τα κριτήριά της και δεν αλλάζουν».

«Το νομοσχέδιο κατά κόρον έχει πιο πολλά θετικά παρά αρνητικά» ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος, για να παραδεχθεί πως στα αρνητικά εντάσσει τις διατάξεις για τις απεργίες. «Δεν είναι κάτι που θα επιλέγαμε» είπε χαρακτηριστικά, για να υποστηρίξει ότι από τις τρεις απαιτήσεις των δανειστών (συνδικαλιστικός νόμος, απολύσεις και απεργίες η ελληνική κυβέρνηση έχασε μόνο το μέτωπο των απεργιών.

Ο ίδιος πάντως δεν απέφυγε να τοποθετηθεί και για την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις των εργαζομένων, για να υποστηρίξει ότι η κήρυξη και η συμμετοχή στις απεργίες θα εξαρτηθεί από την διάθεση των εργαζόμενων να μετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις.

Κάλεσε, δε, το ΚΚΕ σε διάλογο, προκειμένου, όπως είπε, «να βρεθούν τρόποι για να ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι και να μετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις». «Το νομοσχέδιο αυτό δεν τους εμποδίζει» υποστήριξε σε άλλο σημείο, για να προσθέσει αναφορικά με τις διατάξεις για τις απεργίες: «Σε κάθε περίπτωση, κάθε εμπόδιο για καλό».

Τέλος, απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, που υποστήριξε πως το κυρίαρχο αίσθημα στην κοινωνία είναι η δυστυχία, είπε: «Σύμφωνα με την έκθεση για την ευτυχία, η Ελλάδα το 2012-14 ήταν στην 102 θέση μεταξύ 158 χωρών. Την περίοδο 2014-16 πέσαμε στην 87η θέση» για να προσθέσει ωστόσο ότι δεν εμπιστεύεται τις εκθέσεις, γιατί υπάρχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας.

«Σε αυτές τις εκθέσεις ελλοχεύει ύποπτο φαινόμενο του Τάινι Τιμ, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Ντίκενς με τα φαντάσματα. Υπήρχε ένα παιδάκι φτωχό, αλλά πάντα χαρούμενο. Του χρωστάμε λιγότερα αυτού του παιδιού που αισθάνεται ευτυχισμένο;» είπε για να επισημάνει στη συνέχεια: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι το πρώτο που υπερισχύουν τα θετικά από τα αρνητικά».