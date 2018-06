Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGp: Αναβάτης εκτοξεύτηκε από τη μοτοσικλέτα με 350 χλμ./ώρα

Ένα τρομακτικό ατύχημα είχε ο αναβάτης της Ducati Μικέλε Πίρο, ο οποίος έπεσε από τη μοτοσικλέτα του κατά τη διάρκεια της εξάσκησης για το MotoGP της Ιταλίας, με συνέπεια να διακοπεί η διαδικασία.

Ο Πίρο «εκτοξεύθηκε» στον αέρα και κατέληξε στο έδαφος, αφότου έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του σε φρενάρισμα, ενώ κινείτο με 350 χλμ./ώρα.

Ο 32χρονος αναβάτης έχασε τις αισθήσεις του κατά την πτώση του στο έδαφος και κατέληξε στα χαλίκια του χώρου διαφυγής, όπου έσπευσαν νοσηλευτές για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αρχικά, διακομίστηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας για να εξεταστεί, ενώ στη συνέχεια και έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Φλωρεντίας για επιπλέον ιατρικό έλεγχο.

Michele Pirro is thankfully conscious and in the medical centre after big crash. FP2 is back underway.

Μιλώντας στο ισπανικό κανάλι της Movistar, ο αγωνιστικός διευθυντής της Ducati Paolo Ciabatti αποκάλυψε ότι ο Πίρο ήταν σε εγρήγορση και είχε πλήρη συνείδηση, ωστόσο δεν μπορούσε να θυμηθεί το ατύχημα και είχε διάσειση.

"Luckily he is moving his arms and legs, so nothing major in that respect.

It looks like he is OK considering the accident he had."

Ducati boss Paolo Ciabatti gives a positive update on Michele Pirro's worrying crash in FP2.

June 1, 2018