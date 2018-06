Τρολάροντας τη Μελάνια, το εθνικό σπορ των ΗΠΑ

Η στιγμή που οι ΗΠΑ περίμεναν με αγωνία προκειμένου να βάλουν τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας τελικά έφθασε. Η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο πλευρό του πλανητάρχη συζύγου της ύστερα από σχεδόν έναν μήνα απουσίας.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Ιουνίου 2018 παρέστη στην εκδήλωση που έκανε ο Λευκός Οίκος προκειμένου να τιμήσει αμερικανούς πεσόντες (Gold Star families). Μπορεί η εκδήλωση να ήταν κλειστή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει ωστόσο ένα θολό βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται η Μελάνια – η παρουσία της οποίας αργότερα επιβεβαιώθηκε και από το πρακτορείο Associated Press.

Το συγκεκριμένο βίντεο το ανέβασε στα σόσιαλ μίντια η Τζίνα Γκριν, δημοσιογράφος του Daily Caller. Ο πατέρας της σκοτώθηκε στη μάχη, στο Ιράκ το 2004. Ανήκει λοιπόν η ίδια σε Gold Star οικογένεια, και αυτός είναι και ο λόγος που ήταν καλεσμένη στην εκδήλωση.

Το CNN επιβεβαίωσε επίσης ότι η Μελάνια βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε αστειευόμενος την παρατεταμένη απουσία της συζύγου του, λέγοντας ότι τα μίντια είχαν υποθέσει ότι τον εγκατέλειψε. Στη συνέχεια την έδειξε να κάθεται στην πρώτη σειρά.

Οπως σχολιάζει ο Guardian, «ο Τραμπ έκανε άλλη μία γκάφα με αυτό το αστείο, αν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το event βρίσκονταν οικογένειες που πενθούσαν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Η Μελάνια στη συνέχεια επισφράγισε την παρουσία της με ένα tweet: «Είναι μεγάλη μας τιμή να συμβάλλουμε στη μνήμη των πεσόντων ηρώων. Ευχαριστούμε τις Gold Star Families που ήρθαν κοντά μας σε μια μέρα μνήμης».

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7

— Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018