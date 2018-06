Τραγωδία στον Κόλπο του Aντεν: Ναυάγιο με 46 νεκρούς και 16 αγνοούμενους

Σαρανταέξι Αιθίοπες πνίγηκαν την Τρίτη και 16 εξακολουθούσαν να αγνοούνται καθώς ένα σκάφος που μετέφερε τουλάχιστον 100 μετανάστες ανετράπη καθώς προσέγγισε την Υεμένη, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το σκάφος αναχώρησε από το λιμάνι Μποσάσο της Σομαλίας την Τρίτη, με 83 άνδρες και 17 γυναίκες επιβαίνοντες που ταξίδεψαν με την ελπίδα να βρουν εργασία στην Υεμένη και τις χώρες του Κόλπου, ανέφερε ο ΔΟΜ, επικαλούμενος πληροφορίες που συγκέντρωσε από επιζήσαντες.

«Περισσότεροι από 7.000 φτωχοί μετανάστες κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι κάθε μήνα. Περίπου 100.000 το πραγματοποίησαν πέρσι. Τους μεταχειρίζονται με αποκρουστικό τρόπο και υποφέρουν φρικτές συνθήκες. Αυτό πρέπει να τελειώσει», τόνισε στην ανακοίνωση ο διευθυντής επιχειρήσεων και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του ΔΟΜ, ο Μοχαμάντ Άμπντικερ, όπως έγραψε το Reuters.

BREAKING: At least 46 people from #Ethiopia are dead and 16 others are missing after a boat carrying 100 people from #Somalia to #Yemen capsized. @ajplus pic.twitter.com/LXDOPUYgl0

— Mogadishu Update (@Magdashi3) June 6, 2018