Το Playboy αποχωρεί από το Facebook (μετά το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων)

Οι εκδόσεις Playboy ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι θα κλείσουν όλες τους λογαριασμούς τους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Μάλιστα, επισήμαναν ότι δεν δέχονται να είναι «συνεργοί», στον απόηχο του σκανδάλου με τη γιγαντιαία διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών του δημοφιλούς δικτύου.

Ο όμιλος με το διάσημο λογότυπό του, το κουνελάκι, εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε ότι «οι πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φερόμενη κακή διαχείριση από το Facebook των δεδομένων χρηστών του ενίσχυσε την απόφασή μας να αναστείλουμε όλες τις δραστηριότητές μας στην πλατφόρμα, επί του παρόντος».

Το «επί του παρόντος» αφήνει ανοιχτό ένα ενδεχόμενο επιστροφής σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μελλοντικά, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο το Facebook καταφέρει να αποτινάξει από επάνω του όλες τις σχετικές κατηγορίες.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE

— Cooper Hefner (@cooperhefner) March 28, 2018