Το εντυπωσιακό «Carson City» του 6ου Στόλου στη Σύρο

Στη Σύρο κατέπλευσε το μεσημέρι της Παρασκευής το εντυπωσιακό μεταγωγικό σκάφος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, τύπου καταμαράν, USNS Carson City. Το υπερσύγχρονο ταχύπλοο του 6ου Στόλου -με 36 άτομα πλήρωμα- θα παραμείνει στο λιμάνι της Ερμούπολης έως και την Κυριακή.

Πρόκειται για νεότευκτο σκάφος (ναυπηγήθηκε το 2016 – δείτε φωτογραφίες από την καθέλκυσή του κάτω) με μήκος 103 μ. και πλάτος 28,5 μ.. Ο μέσος όρος ταχύτητας που αναπτύσσει είναι 24,5 μίλια.

Το «Carson City» απέπλευσε στις αρχές του μήνα από το ναύσταθμο της Σούδας και μετά από μία στάση στον Πειραιά και διήμερο πλου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επέστρεψε στα ελληνικά χωρικά ύδατα την Παρασκευή, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά τον λιμένα της Ερμούπολης.

Whoa! What is that? Meet USNS Carson City 🇺🇸, a Spearhead-class expeditionary fast transport ship, during recent departure from Souda Bay, Greece 🇬🇷. Carson City is conducting naval ops to advance security & stability in region #ReadyForces #SteadyPresence pic.twitter.com/kdrAy4MbsA

— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) March 5, 2018