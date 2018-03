Τhe Guardian

Ηγέτες/ Το αβάσταχτο βάρος της τεστοστερόνης

«Γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι», έγραψε η Σιμόν ντε Μποβουάρ. Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τους άνδρες, λέει στον Guardian ο Πανκάι Μίσρα, συγγραφέας του Age of Anger: A History of the Present («Η εποχή του Θυμού: Μία ιστορία του σήμερα»), σε ένα κείμενο που αφηγείται την ιστορία του αλληλένδετου πεπρωμένου μεταξύ του φύλου και της πολιτικής.

Ο Μίσρα ξεκινάει από τη δολοφονία του Γκάντι από τον Νατουράμ Γκόντσε, έναν Βραχμάνο που δήλωσε ότι αισθάνθηκε υποχρεωμένος να σκοτώσει, επειδή ο Μαχάτμα, με την «γυναικεία πολιτική» του και τη γενναιοδωρία του προς τους μουσουλμάνους, κατέστρεψε το ινδουιστικό έθνος. Και μετά περνάει στο κομπασμό του Τράμπ για το μέγεθος του πέους του και του πυρηνικού του κουμπιού, έως την επίδειξη των θωρακικών μυών του Πούτιν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, που πίστευε ότι ο μόνος τρόπος «για να ανακτήσουν τον ανδρισμό τους» οι μουσουλμάνοι ήταν να ξεπεραστούν τα φαλλικά σύμβολα της αμερικανικής δύναμης.

Πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση που, σύμφωνα με τον ινδό συγγραφέα, μαστίζει την Ανατολή και την Δύση: «Από τις στάχτες της 11ης Σεπτεμβρίου», έγραψε η αρθρογράφος Πέγκι Νόναν στην Wall Street Journal λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση, «γεννήθηκαν οι αρρενωπές αρετές». Η Νόναν κατέγραψε, ενθουσιασμένη τότε, την επανεμφάνιση των «αρσενικών ανδρών», όπως ο Τζορτζ Μπους, ο οποίος υπενθυμίζει ο Μίσρα, «εξαφανίστηκε την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να επανέλθει ως παθιασμένος στρατηγός, προτρέποντας τον Τόνι Μπλερ βγάλει έξω τα «cojones» του».

Ο Μίσρα διερευνά ιστορικές και ανθρωπολογικές αιτίες για αυτό το επικίνδυνο μείγμα μεταξύ της αναζήτησης του χαμένου ανδρισμού, της περιφρόνησης του γυναικείου φύλου και των πολιτικών επιλογών. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες πρέπει να απελευθερωθούν από τον παράλογο αλλά και παραλυτικό φόβο να μην είναι αρκετά άνδρες.

Φωτό: Ακόμη κι έτσι, ξεχειλίζουν. Πηγή: Shutterstock