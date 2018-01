Το αυτογκόλ του Λιονέλ Μέσι

«Κατά τη διάρκεια εκείνης της πρώτης φάσης της ασθένειας προσπαθούσα να καθησυχάσω τους συντρόφους μου. Αποφάσισα να τους στείλω ένα βίντεο πριν από έναν αγώνα, λέγοντάς τους να μην ανησυχούν για μένα, παρότι ήμουν πολύ αδύνατος. Ξέρετε τι μου είπε ο Λίο; “Δεν έπρεπε να μας το στείλεις, μας έκανες κακό”…». Αν όλοι, σχεδόν, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Λίο, πρέπει επίσης να θυμηθούμε ότι το 2011 ο Ερίκ Αμπιντάλ, εκείνος ο εξαιρετικός αμυντικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας και της Μπάρτσα, έπειτα από την πιο σκληρή μάχη που έδωσε ποτέ στη ζωή του κατάφερε να νικήσει έναν καρκίνο στο ήπαρ και να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Μιλώντας, ωστόσο, αυτές τις ημέρες στο γαλλικό Canal Plus, για όλα όσα έζησε τότε, ο Αμπιντάλ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Περισσότερο ενοχλήθηκε ή μάλλον απογοητεύτηκε από τη στάση του υπεραστέρα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και φίλου του, του Λιονέλ Μέσι.

Οι μεγάλοι άνθρωποι, οπότε και οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, έχουν και μεγάλα πάθη. Ο Τζορτζ Μπεστ είχε μια ακόρεστη, θανάσιμη εν τέλει, δίψα για αλκοόλ, ο Γιόχαν Κρόιφ όποτε δεν μάγευε τα πλήθη με τις ντρίπλες του κάπνιζε σαν φουγάρο ενώ ο Μαραντόνα ήταν και εξακολουθεί να είναι επιρρεπής σε καταχρήσεις πάσης φύσεως. Ο Μέσι, ωστόσο, είναι ένας διακριτικός άνθρωπος και αν έχει κάποια ιδιοτροπία τότε αυτή είναι η αδυναμία του ή η απροθυμία του να εκφράσει τα όποια συναισθήματά του.

Δεν αποκλείεται στο πρόσωπο του βαριά άρρωστου συμπαίκτη του να είδε το πρόσωπό του και αντανακλαστικά να κλείστηκε στον εαυτό του. Με λίγα λόγια, για μια φορά στη ζωή του ο Μέσι επέλεξε να παίξει άμυνα. Αυτό, τουλάχιστον, διαφαίνεται από τις εξηγήσεις που έσπευσε να δώσει ο Αμπιντάλ, μέσω του Twitter, για όλα όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. 👋🏾👏🏾@elchiringuitotv @jpedrerol

