Τι απαντά το ΥΠΕΞ για τον πειρατικό αποκλεισμό των Τούρκων στην κυπριακή ΑΟΖ

Αν και με καθυστέρηση λίγων ωρών, οι προκλήσεις των Τούρκων για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την αυθαίρετη σύνδεσή τους με τις συνομιλίες του Κυπριακού, δεν έμειναν αναπάντητες από το υπουργείο Εξωτερικών.

Κρατώντας χαμηλούς τόνους, σε αντίθεση με το οξύ ύφος στην ανακοίνωση της Αγκυρας, το ΥΠΕΞ επισημαίνει τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και την επιμονή της να αμφισβητεί τη διεθνή νομιμότητα, παραβιάζοντας κατάφωρα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από περαιτέρω έκνομες ενέργειες και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές »είναι ενδεικτικές ορισμένων προθέσεων της Τουρκίας ως προς το Κυπριακό».

«Η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου κράτους για ένταξη στην ΕΕ», συμπληρώνει το υπουργείο Εξωτερικών και παράλληλα χαιρετίζει την ψύχραιμη και νηφάλια στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, «που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για «μονομερείς ενέργειες της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, που παραβλέπουν τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του Τουρκοκυπριακού λαού, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του νησιού».

Press Release Regarding the Greek Cypriot Administration's hydrocarbon-related activities in the Eastern Mediterranean https://t.co/nHVpXyglq8

— Turkish MFA (@MFATurkey) February 11, 2018