The Panopoulos Collection: Εάν υπήρχε Οσκαρ καλύτερης ανακοίνωσης…

Αυτή τη φορά, το… τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο δεύτερος βοηθός διαιτητή στον (σαββατιάτικο) αγώνα Ξάνθης – Κέρκυρας. Επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να σκοράρουν από θέση οφ-σάιντ. Μερικά λεπτά αργότερα κράτησε το σημαιάκι του κατεβασμένο και σε μία ευκαιρία της Κέρκυρας, που λίγο έλειψε να κάνει το 0-2. Το ιδιαίτερο ύφος της ανακοίνωσης διαμαρτυρίας που εξέδωσε ο ακριτικός σύλλογος, δεν ξένισε. Ούτε το ότι αυτή γράφτηκε στα Αγγλικά.

Σε ελεύθερη μετάφραση, ανέφερε: «Ενάμισι μέτρο μπροστά είναι πάρα πολύ, φίλε μου. Γίνεται τεράστιο, όταν βρίσκεσαι ακριβώς στην ευθεία. Και, στο τέλος, τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, επειδή σε μία παρόμοια φάση αφήνεις το παιχνίδι να συνεχιστεί, αντί να το διακόψεις και να δώσεις οφ-σάιντ. Φιλάκια». Απευθυνόταν στον επόπτη, αλλά σε μία γλώσσα που μπορούσε να κατανοήσει και ο πορτογάλος αρχιδιαιτητής, Βίτορ Μέλο Περέιρα.

Χθες (Δευτέρα), η Ξάνθη επανήλθε: «Αγαπητέ κ. Περέιρα. Αν θέλετε το Πρωτάθλημα να παραμείνει αξιόπιστο και αν οι προθέσεις σας είναι τέτοιες, εφαρμόστε αμέσως το VAR στους αγώνες που υπολείπονται. Διαφορετικά, αν δεν θέλετε ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να το κάνετε… Καλά Χριστούγεννα, Καλό Πάσχα, Καλές διακοπές και Καλημέρα».

Εδώ και χρόνια, η ΠΑΕ Ξάνθη δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ο ιδιοκτήτης της, Χρήστος Πανόπουλος, ήταν ο πρώτος παράγοντας που σκέφτηκε να πληρώνει τις ανακοινώσεις ως καταχωρήσεις -συνήθως ημισέλιδες- στον αθλητικό και πολιτικό Τύπο, για να είναι σίγουρος ότι θα δημοσιευθούν και θα προβληθούν. Οταν άρχισε να τις υπαγορεύει ο ίδιος, με το δικό του αντικομφορμιστικό στιλ που τον χαρακτηρίζει και ως προσωπικότητα, δεν χρειαζόταν να ξοδεύεται. Κανένα ΜΜΕ δεν μπορούσε να τις αγνοήσει. Ηταν ευφάνταστες, δηκτικές, συχνά αυτοσαρκαστικές, απολαυστικές. Πολλές φορές, πιο ενδιαφέρουσες από τον ίδιο τον αγώνα ή το γεγονός στο οποίο αναφέρονταν.

Αυτές οι ανακοινώσεις «νέας γενιάς» χρονολογούνται από το 2006 και είναι πάντοτε πρωτότυπες – καμία δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, σε μια επίδειξη ανεξάντλητης φαντασίας από τον εμπνευστή τους. Η διαιτησία είναι το αγαπημένο θέμα του κ. Πανόπουλου, ο οποίος στις 3 Μαρτίου 2013 κατέρριψε όλα τα ρεκόρ με… επτά ανακοινώσεις εναντίον του ρέφερι Αμπάρκιολη, και μάλιστα στη διάρκεια του αγώνα (με τον Λεβαδειακό), τον οποίο η ομάδα του κέρδισε με 4-1. Σε κάθε λάθος του διαιτητή έβγαινε από μία: «Αμπάρκιολη, στο 18′ ορισμός της κίτρινης κάρτας! Εναν ορισμό που τον έχεις διδαχθεί στα σεμινάρια πολλές φορές. Μπροστά στα μάτια σου, γιατί δεν την έδωσες;»… «Αμπάρκιολη, στο 34′ ο Λισγάρας πάνω στον Σολτάνι, ο ορισμός της κόκκινης κάρτας. Εδειξες κίτρινη. Το διδάσκουν στα σεμινάριά σας». Στην τελευταία έγραψε: «Ο αγώνας έληξε. Αμπάρκιολη, δεν έκανες κανένα λάθος εις βάρος καμιάς από τις δύο ομάδες. Καληνύχτα».

Το επόμενο ρεκόρ ήρθε στις 17 Μαρτίου 2014, καθώς η ανακοίνωση κατά της διαιτησίας βγήκε στο… 15ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό: «Θεέ μου, βοήθεια. Τι γίνεται στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο;». Αυτό που γινόταν ήταν η αποβολή του Κάλβο, ποδοσφαιριστή της Ξάνθης, που χτύπησε αντίπαλό του εκτός φάσης. Εκείνες τις μέρες, με αφορμή τη διαιτησία του Γιάννη Κάμπαξη σε αγώνα τρίτης ομάδας (Λεβαδειακός- Παναιτωλικός), ο κ. Πανόπουλος ζητά (ειρωνικά) από τον (τότε) πρόεδρο της ΕΠΟ, Γιώργο Σαρρή, την άδεια για να «βραβεύσει» μερικούς διαιτητές και βοηθούς, «για την εξαιρετική, κατά την άποψή μας, παρουσία τους στη Superleague». Ηταν ένας εύσχημος τρόπος να αναφέρει δέκα ονόματα -εκείνων που θεωρούσε ότι είχαν αδικήσει την ομάδα του-, χωρίς η Ξάνθη να κινδυνεύσει με τιμωρία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η ανακοίνωση της Ξάνθης για τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου στη Νέα Σμύρνη γράφτηκε στα Αγγλικά με… ολίγα Γαλλικά: «Monsieur Collina, between others, any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon, Mr. Superouaou Collina». Δηλαδή, «Κύριε Κολίνα, μεταξύ άλλων, κάθε φάουλ εκτός περιοχής είναι φάουλ, όχι πέναλτι. Καλημέρα και καλό απόγευμα, κύριε Σουπερουάου Κολίνα».

Αλλά, εάν υπήρχαν… Οσκαρ ανακοινώσεων, το βραβείο θα το έπαιρνε μια άλλη -Αγγλόφωνη κι αυτή- που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2013 εναντίον του διαιτητή Κουτσιαύτη για ένα ακυρωθέν γκολ (σε αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης), υπό τύπον ανταπόκρισης αμερικανού δημοσιογράφου για σεισμό και τυφώνα στην Ελλάδα: «Ο Τζίμι Κλαρκ, ανταποκριτής αμερικανικού καναλιού, μεταδίδει: Χθες, μεταξύ 19.30 και 21.20 τοπική ώρα, η Ελλάδα χτυπήθηκε από έναν καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ακολουθήθηκε από έναν τυφώνα ταχύτητας 218 μιλίων την ώρα. Ευτυχώς, οι απώλειες περιορίστηκαν σε ένα, μοναδικό θύμα. Επιπλέον, οι τυφλοί είδαν και οι μουγγοί μίλησαν».

Εκτός από τους διαιτητές, έχουν υποφέρει και τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου. Τον Μάρτιο του 2010, με αφορμή τα λάθη του διαιτητή Τσινιάρη στο ματς με τον Λεβαδειακό, η ανακοίνωση ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Φαίνεται ότι, εκτός από εμάς που το γευτήκαμε, διαχρονικά αρέσει σε πολλούς το σουβλάκι το Λειβαδιώτικο. Και επειδή, Πρόεδρε, είναι λογικό να μην καταλαβαίνεις σε ποιον απευθυνόμαστε, γιατί στην Ελλάδα που ζούμε όποια πέτρα και να πετάξεις ή σκύλο θα χτυπήσεις ή Πρόεδρο, για σένα το λέμε, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ, κύριε Πιλάβιε».

Αλλοτε, πάλι, η ταυτότητα του «στόχου» δεν ήταν ξεκάθαρη: «ΑΜΑΝ ΘΕΙΟ, ΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ!!!». Η επικρατέστερη εκδοχή ήταν πως η ανακοίνωση απευθυνόταν στον (τότε) πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (και μετέπειτα πρόεδρο της ΕΠΟ), Γιώργο Γκιρτζίκη, για τον ορισμό των διαιτητών στον αγώνα με τον Πανθρακικό. Η επόμενη (ανακοίνωση) το ξεκαθάρισε: «ΘΕΙΟ, συντοπίτη ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ, ήμαρτον και βοήθεια συνάμα».

Σε άλλες περιπτώσεις, τα ονόματα περίττευαν. Οπως στην ανακοίνωση της 1ης Ιουνίου 2013, για τον τρόπο αδειοδότησης των ομάδων, με τη μορφή… μικρής αγγελίας: «Πωλούνται ή ενοικιάζονται ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ για ψάρεμα, κυνήγι, ποδόσφαιρο, σε επιλεγμένα περίπτερα και ψιλικατζίδικα. Πληροφορίες, Run Τan Plan».

Από τις… βιτριολικές ανακοινώσεις του κ. Πανόπουλου δεν γλιτώνει ούτε η ίδια του η ομάδα. Στις 18 Ιανουαρίου 2017 «την είπε» στους οπαδούς της, δηλαδή στους πελάτες του: «Η Ξάνθη είναι δεύτερη στην βαθμολογία. 515 ήταν τα άτομα που παρακολούθησαν την ομάδα μας. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και παιδιά, παιδάκια από τις Ακαδημίες μας. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω αυτά τα 515 άτομα που τόσο ζεστά συμπαραστάθηκαν στην ομάδα. Τελικά η Ξάνθη, η ομάδα της πόλης μας, οι ποδοσφαιριστές μας, οι προπονητές μας κι εγώ προσωπικά, παίρνουμε αυτό το οποίο μας αξίζει, 515 άτομα».

Τον Οκτώβριο του 2016 «τα έβαλε» με τον αντιπρόεδρό του, Γιώργο Στράτο, που είχε γίνει και πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ: «Κύριε Στράτο, ο κύριος Παναγόπουλος (αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός) έχει 100% σε όλα δίκιο. Δεν έχεις κάνει τίποτα όλον αυτόν τον καιρό, εργάζεσαι μόνο για την καταστροφή του Ελληνικού Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Παραιτήσου λοιπόν, για να ησυχάσεις εσύ και προπάντων εγώ απ’ αυτό το απέραντο φρενοκομείο».

Στα τέλη της περασμένης σεζόν ξεσπάθωσε εναντίον του καλύτερου παίκτη της Ξάνθης -τότε- και εκ των κορυφαίων του Πρωταθλήματος, Χαμζά Γιουνές, ο οποίος έδειξε τη δυσαρέσκειά του όταν ο προπονητής του τον απέσυρε από τον αγώνα με τον ΠΑΣ, στα Γιάννενα: «Κύριε ΧΑΜΖΑ ΓΙΟΥΝΕΣ, εκ μέρους της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου, του προπονητή και των εργαζομένων της ΠΑΕ, σας ζητάμε ταπεινά συγγνώμη και δεσμευόμαστε ότι δεν θα ξανατολμήσει ο προπονητής να σας κάνει αλλαγή σε παιχνίδι. Και πάλι συγγνώμη».

Το πιο… ωραίο συνέβη τον Ιούλιο του 2013, όταν η Ξάνθη σημείωσε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη με 2-1 επί της Λίνφιλντ στην Ιρλανδία. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, το γραφείο Τύπου της ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία ανέφερε: «Μπράβο μάγκες, μας κάνατε υπερήφανους, το μικρό Σκόντα ξεκίνησε από την Ξάνθη και έφτασε στις Λεωφόρους της Ευρώπης». Σε λίγο επανήλθε: «Μπράβο και πάλι, παιδιά. Φιλάκια σε όσους στεναχωρήθηκαν». Για να κλείσει την… τριλογία των ανακοινώσεων με το λακωνικό «Και πάλι μπράβο». Ο μεγαλομέτοχος, ο οποίος είχε συστήσει, οι ανακοινώσεις να είναι λίγες και καλές, απάντησε με τρεις δικές του: «Μπράβο μάγκες, πρόεδρε κράτει» (ο πρόεδρος ήταν ο Αρης Πιαλόγλου, υπεύθυνος για τις προηγούμενες). «Ουκ εν τω πολλώ το ευ, πρόεδρε, μας βλέπουν». Για να ολοκληρώσει: «Τσίρκο μας κατάντησες, πρόεδρε, φτάνει (αλλά μπράβο μάγκες)».

Ο κ. Πανόπουλος είναι ένας από τους ελάχιστους επιτυχημένους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά, αν ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον μνημονεύει για κάτι, αυτό είναι οι ευφάνταστες ανακοινώσεις του. «Δεν υπάρχουν», όπως θα έλεγε ένας νέος της εποχής. Είχε δείξει το σπάνιο ταλέντο του στο «τρολάρισμα» πολλά χρόνια προτού αυτός ο διαδικτυακός όρος επικρατήσει και γίνει e-μόδα. Τι απομένει; Να βγάλει μια ανακοίνωση εναντίον… του εαυτού του – ίσως αυτή η μέρα δεν είναι μακριά. Κι όταν, κάποτε, εγκαταλείψει τα γήπεδα, το best-seller του θα είναι ήδη γραμμένο.