H σειρά «Ροζάν» επέστρεψε και… ξετρέλανε τον Τραμπ

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μεσουράνησε στους τηλεοπτικούς δέκτες και στέφθηκε αγαπημένη βασίλισσα στον παραμυθένιο κόσμο των σειρών της τηλεόρασης.

Αμερικανιά όσο δεν πάει άλλο, με τις έμμεσες διαφημίσεις γνωστών αναψυκτικών, χοτ ντογκ, μπάρμπεκιου, Ημέρα Ευχαριστιών, φυστικοβούτυρα κ.λπ.

Η Ροζάν Μπαρ γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 1952 -στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών- και έγινε διάσημη από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά «Roseanne», η οποία προβλήθηκε από το δίκτυο ABC, από το 1988 μέχρι το 1997. Θεωρήθηκε κάτι το πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή, λόγω του τρόπου που παρουσίαζε την οικογένεια και τις γυναίκες. Με πολύ γέλιο, προβληματισμό και ατάκες. Μια σειρά η οποία αγαπήθηκε κατά την προβολή της και στη χώρα μας.

Η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με την υγεία της, καθώς πάσχει από εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας και γλαύκωμα και χάνει, σταδιακά, την όρασή της. Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει η ίδια, έχει μεγάλη πίεση στα μάτια και κινδυνεύει να τυφλωθεί εντελώς. Γι’ αυτόν τον λόγο παίρνει μαριχουάνα για την καταπολέμηση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό αυτών των ασθενειών.

Ομως, η Ροζάν βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της και να επιστρέψει στη δουλειά. Και στην επιτυχία. Η επικαιροποιημένη, πια, κωμική σειρά με πρωταγωνιστή την ίδια επέστρεψε στις τηλεοράσεις, έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επιτυχίας του πρωτότυπου κύκλου. Σήμερα, εν έτει 2018, το ντεμπούτο επεισόδιο μιας ώρας το παρακολούθησαν 10% περισσότεροι θεατές από όσους είχαν δει το φινάλε τού Μαΐου 1997 της αρχικής «Roseanne», πάντα μέσω ABC. Για την ακρίβεια, 18,4 εκατομμύρια κάθισαν στο σαλόνι τους για να δουν ξανά τη Μπαρ, στη σειρά που λάτρεψαν.

Με δεδομένο τον ανταγωνισμό που επικρατεί σήμερα, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πλατφόρμες, με αμέτρητες τηλεοπτικές επιλογές -προγράμματα, σειρές, εκπομπές- αυτός ο αριθμός των συντονισμένων τηλεθεατών είναι πραγματικά εντυπωσιακός.

Για να έχετε ένα (τηλεοπτικό) μέτρο σύγκρισης, η σειρά «Will & Grace» του NBC, για παράδειγμα, η οποία μεταδιδόταν από το 1998 μέχρι το 2006, όταν επέστρεψε εφέτος -και έπειτα από απίστευτη διαφήμιση- στο ντεμπούτο της συγκέντρωσε 10,1 εκατομμύρια θεατές.

Η Ροζάν, όμως, φέρνει σχεδόν τα διπλάσια νούμερα τηλεθέασης, αλλά και τους πιο πιστούς τηλεθεατές. Το πρώτο ημίωρο της «Ροζάν Μπαρ» το είδαν 18 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ το δεύτερο -αντί να αλλάξουν κανάλι, επειδή βαρέθηκαν- 18,9 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει πως το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν τους φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πάντως, για να είναι σίγουροι οι ιθύνοντες της σειράς, αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός, τα επόμενα επεισόδια θα γίνουν ημίωρα.

Η τηλεοπτική Μπαρ επέστρεψε ως ο παντοτινός… μάνατζερ της οικογένειας Κόνερ, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα που αγαπήθηκε – Τζον Γκούντμαν, Λόρι Μέτκαλφ, Σάρα Μετκαλφ, Μάικλ Φίσμαν.

Σήμερα, η εν λόγω οικογένεια αγωνίζεται με νέα προσωπικά θέματα και εξίσου νέες πολιτικές πραγματικότητες: η Ροζάν είναι οπαδός του προέδρου Τραμπ, η αδερφή της Τζάκι (την υποδύεται η Μέτκαλφ) είναι η… αξιωματική αντιπολίτευση στη φαμίλια και, εννοείται, δεν συμπαθεί, πολιτικά, τον Τραμπ.

Η Μπαρ δήλωσε ότι θεωρεί σημαντικό το να δείξει πώς αντιμετωπίζουν οι Κόνερς τα ίδια προβλήματα-ζητήματα-θέματα που αντιμετωπίζουν στις ημέρες μας και πάρα πολλές άλλες αμερικανικές οικογένειες. «Δείχνει τις διαφορετικές απόψεις των ανθρώπων και πώς επιλύουν τις διαφορές που προκύπτουν από αυτές», δήλωσε η Μπαρ, η οποία δηλώνει ανοιχτά ότι υποστηρίζει τον Τραμπ – και όχι μόνο τηλεοπτικά, ως ρόλος. Το επανέλαβε, μάλιστα, για όποιον δεν το ήξερε και κατά την πρεμιέρα της σειράς, την περασμένη Δευτέρα.

Πώς αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλα αυτά; Μα, τηλεφώνησε στη Ροζάν για να της δώσει πολλά συγχαρητήρια για την επιστροφή της στο γυαλί. Εννοείται, με αυτόν τον τρόπο την ευχαριστούσε και για την υποστήριξη προς το πρόσωπό του και ως πολίτης Μπαρ, αλλά και ως τηλεοπτική περσόνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC, η Μπαρ δήλωσε δημόσια ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του το βράδυ της Τετάρτης και σημείωσε, μάλιστα, ότι ήταν αρκετά συναρπαστική. Η Ροζάν, όλο υπερηφάνεια, υπογράμμισε ότι ο αμερικανός πρόεδρος τη συνεχάρη για τη θεαματικότητα που σημείωσε, ενώ της είπε ότι νιώθει «ευτυχής» για εκείνη.

