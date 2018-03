Σκύλος πέθανε στη διάρκεια πτήσης. Τον είχαν βάλει στο ντουλαπάκι των αποσκευών

Φαντάζει αδιανόητο. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα απαιτούσε να μπει ένας σκύλος στα ντουλαπάκια χειραποσκευών, πάνω από τα καθίσματα; Και όμως, μία αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας United Airlines, ζήτησε από μία από τους επιβάτες να τοποθετήσει το -εγκεκριμένο για ταξίδι με αεροπλάνο- «κλουβί» στο ντουλαπάκι.

Το γαλλικό μπουλντόγκ, όπως μετέδωσε το BBC, πέθανε στη διάρκεια πτήσης από το Χιούστον στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα. «Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που δεν έπρεπε να έχει συμβεί» αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη γι’ αυτή την τραγωδία, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και δεσμευόμαστε να τη στηρίξουμε. Διερευνούμε το τι ακριβώς συνέβη για να αποτρέψουμε επανάληψη τέτοιου περιστατικού. Τα κατοικίδια δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετούνται στο ντουλαπάκι αποσκευών πάνω από τα καθίσματα» συμπλήρωσε.

Η Μάγκι Γκρέμινγκερ, που καθόταν δίπλα στη γυναίκα με τον σκύλο, περιέγραψε τι συνέβη: «Η αεροσυνοδός έδωσε εντολή το κουτί μεταφοράς του σκύλου με τον σκύλο μέσα να τοποθετηθεί στο ντουλαπάκι των αποσκευών. Η γυναίκα αρνήθηκε επιμένοντας πως εκεί μέσα βρισκόταν ο σκύλος της. Η αεροσυνοδός επέμεινε να της ζητά να βάλει το κουτί στο ντουλαπάκι, και τελικά εκείνη το έκανε. Όταν όμως φτάσαμε, ο σκύλος ήταν νεκρός. Η γυναίκα έκλαιγε στο δάπεδο του αεροσκάφους».

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq

