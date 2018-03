Σκοπιανό: Συζητά και το «Upper Macedonia» η Ελλάδα – Πού υποχωρεί, τι ζητά

Για εποικοδομητικές συναντήσεις έκανε λόγο ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, σε δηλώσεις του από την Βιέννη, όπου διεξήχθη η τριμερής συνάντηση μεταξύ του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, του ομολόγου του της ΠΓΔΜ, Νικολά Ντιμιτρόφ και του ίδιου του κ. Νίμιτς, για το ονοματολογικό των Σκοπίων.

Στη σύντομη δήλωσή του, ο κ. Νίμιτς έκανε μεν λόγο για μεγάλη βελτίωση στις συνομιλίες, ωστόσο υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλά δύσκολα ζητήματα, τα οποία γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ επανέλαβε εκ νέου ότι μια λύση θα βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Για μια ακόμα φορά, ωστόσο, ο κ. Νίμιτς δεν έγινε καθόλου σαφής ως προς το ποια θέματα παραμένουν σε εκκρεμότητα στις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Εργαζόμαστε όλη τη μέρα πολύ εποικοδομητικά. Και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι εν όψει του μέλλοντος. Παράλληλα, υπήρχε μία παράλληλη συνάντηση διπλωματικών αντιπροσώπων των δύο χωρών, για να εξετάσουν τα πιο διφορούμενα ζητήματα. Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Υπάρχουν δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζονται και πρέπει να επιλυθούν, αλλά κατά τη γνώμη μου υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε διάφορα ζητήματα και όλα αυτά θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση της περιοχής. Ελπίζω να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σε ένα τόσο εποικοδομητικό πλαίσιο» ήταν η δήλωση Νίμιτς.

Ο κ. Νίμιτς δεν δέχθηκε ερωτήσεις, ενώ οι δύο υπουργοί Εξωτερικών δεν παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, αλλά περιορίστηκαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ της χώρας του, έκαστος.

Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε αισιοδοξία για την εξεύρεση λύσης και υπογράμμισε ότι έχουν εντοπιστεί τα δύσκολα ζητήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Τόνισε ακόμη ότι έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα, δίχως ωστόσο να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των συνομιλιών για την επίλυση της διένεξης επί του ονοματολογικού.

Είμαστε έτοιμοι στην επόμενη συνάντησή μας να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανέφερε: «Έχουμε καταγράψει, στις λεπτομέρειές τους, ποια είναι αυτά που συμφωνούμε και ποια είναι αυτά που διαφωνούμε. Έχουμε εντοπίσει τα κύρια θέματα για κάθε πλευρά και ελπίζω στην επόμενη συνάντησή μας να είμαστε έτοιμοι, για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα».

Διπλωματική πηγή, την οποία επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι έγιναν βήματα μπροστά και «βρισκόμαστε πιο κοντά σε λύση». Η συζήτηση έγινε στη βάση των προτάσεων που έχουν τεθεί επί τάπητος και από τις δύο πλευρές, ενώ υπήρξε και προεργασία για τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αθήνας και Σκοπίων, σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία για το όνομα της γείτονος (σ.σ. διασυνοριακή συνεργασία, οικονομικές-εμπορικές σχέσεις κ.ά.).

Στο ίδιο πλαίσιο και εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών με τον Μάθιου Νίμιτς, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνάντηση μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Νίκολα Ντιμιτρόφ, χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συνάντηση της Παρασκευής στη Βιέννη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Κοτζιά, που διεξήχθη υπό την αιγίδα του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς.

«H συνάντηση ήταν παραγωγική, επιτεύχθηκε σχετική πρόοδος, με την έννοια ότι υπάρχουν θέματα που είναι δύσκολα και στα οποία υπάρχουν ακόμα διαφορές» ανέφερε ο Νίκολα Ντιμιτρόφ σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους της ΠΓΔΜ.

«Εργαστήκαμε στη λογική του τι είναι το πιο σημαντικό για την Ελλάδα, τι είναι το πιο σημαντικό για τη «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και αν μπορούμε στον συμβιβασμό προς τον οποίο κινούμαστε να καλύψουμε αυτά τα δύο πράγματα . Εν τω μεταξύ, δεν συνιστά έκπληξη ότι όσο πιο κοντά πλησιάζουμε σε μία απτή λύση, πολλές δυσκολίες έρχονται στην επιφάνεια, δεν είναι παράξενο πως όσο πιο ανοιχτά και πιο συγκεκριμένα προχωράμε προς τη λύση, τόσο οι δυσκολίες βγαίνουν όλο και περισσότερο στην επιφάνεια» προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ.

Η συνάντηση της ίδιας ημέρας ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί στο υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας, το οποίο άνοιξε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, καθώς είναι μέρα αργίας στην χώρα (Μεγάλη Παρασκευή). Συνεπώς, εύκολα κατανοεί κανείς ότι οι συζητήσεις, με πρωτοβουλία της Αυστριακής ΥΠΕΞ, διεξήχθησαν υπό καθεστώς μυστικότητας.

Την ερχόμενη εβδομάδα, ο Νίκος Κοτζιάς θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό.

«Γαϊτανάκι» διαψεύσεων

Λίγο μετά τη συνάντηση, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημείωνε: «Ουδεμία διπλωματική ή άλλη ελληνική πηγή ισχυρίστηκε ότι η σκοπιανή πλευρά δήλωσε διατεθειμένη για ορισμένες αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί σκόπιμη προβοκάτσια από την πλευρά όποιου μέσου διακίνησε τη συγκεκριμένη πληροφορία».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η ελληνική πλευρά έκανε ένα βήμα πίσω. Από την ενιαία λύση και το αμετάφραστο όνομα, η Ελλάδα έκανε πίσω στην αναγραφή του νέου ονόματος των Σκοπίων. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα, από το «Gornamakedonja», συζήτησε και το μεταφρασμένο «Upper Macedonia», δηλαδή στα ελληνικά «Ανω Μακεδονία».

Για να φτάσει εκεί, ωστόσο, ζητά ως αντάλλαγμα να είναι μία λύση erga omnes (δηλαδή, έναντι όλων) και να αποτυπωθεί αυτό με αλλαγές στο Σύνταγμα και δη στο άρθρο 49, που είναι πιο σημαντικό για την γείτονα χώρα. Ωστόσο, τα Σκόπια δείχνουν να «στυλώνουν» τα πόδια.

The name issue process is in a delicate phase and the speculations by certain media are harmful. I stand by my public statement and I inform the public that I haven’t made any additional informal briefings.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) March 30, 2018