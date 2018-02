Σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων η Γαλλία

Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκε τη Δευτέρα η μισή Γαλλία εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων και του παγετού, με τους μετεωρολόγους να μιλούν για πραγματική εισβολή του χιονιά έπειτα από δύο μήνες ενός ήπιου χειμώνα.

Από το Μασίφ Σαντράλ στη Λορένη κι από το Λουάρ στο Ιλ ντε Φρανς, 40 διαμερίσματα θα βρεθούν αντιμέτωπα με σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό.

«Πρόκειται για μια πραγματική εισβολή του χειμώνα, που ναι μεν άργησε είναι ωστόσο πραγματική, καθώς ψυχρές μάζες αέρα έρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες σε συνδυασμό με χαμηλό βαρομετρικό από το νότο» εξήγησε ο μετεωρολόγος Σεμπάστιαν Λεάς.

Significant snow forecast for northern France over the next 48 hours. Around 10cm is possible in the Paris by Wednesday morning according to latest AROME model. Check out our 'France – North' map for local detail. Place names will soon be a feature at –> https://t.co/u4H7vX1XkG pic.twitter.com/VhilFDYfTb — wxcharts (@wxcharts) February 5, 2018

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν το κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, την οροσειρά Μασίφ Σαντράλ και το Ρον Αλπς, ένα φαινόμενο «που δεν θεωρείται σπάνιο για αυτές τις περιοχές αλλά είναι επαρκώς σημαντικό για να καταστήσει δύσκολες τις συνθήκες στην κυκλοφορία των δρόμων», τονίζει η Météo France.

Η κυκλοφορία των φορτηγών απαγορεύτηκε για αρκετές ώρες σήμερα στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο A75 στο Καντάλ και το Οτ Λουάρ, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων. Τα προβλήματα στην κυκλοφορία αναμένεται να επεκταθούν στο βόρειο τμήμα, ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται σταδιακά να λιώσουν το χιόνι στο Ρον Αλπς.

Την Τρίτη αναμένονταν να πέσουν 7-15 εκατοστά χιονιού, θα μπορούσαν κατά περιοχές να φθάσουν τα 20 εκατοστά.

Στο Παρίσι ξεκίνησε να χιονίζει από τη Δευτέρα, ωστόσο «προς το παρόν όχι σε σημαντικό βαθμό», σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Το ύψος του χιονιού αναμενόταν να φθάσει την Τρίτη τα 5-10 εκατοστά στην Ιλ ντε Φρανς.

Η Météo France προειδοποιεί για τον κίνδυνο να επικρατήσουν «πολύ δύσκολες συνθήκες στην κυκλοφορία».

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από Τετάρτη, ειδικά στα κεντροδυτικά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων το χιόνι θα προκαλέσει την πτώση της θερμοκρασίας και οι ειδικοί αναμένουν να σημειωθεί παγετός από Τετάρτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να βουτήξει στους -10 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο Σεντ Βαλ ντε Λουάρ.