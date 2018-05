Sanofi: «Ο ρατσισμός της Ροζάν Μπαρ δεν αποτελεί παρενέργεια του υπνωτικού μας»

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, συμφερόντων της Walt Disney, αποφάσισε τη διακοπή του δημοφιλούς κωμικού σόου «Roseanne», όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς, Ροζάν Μπαρ, συνέκρινε σύμβουλο της κυβέρνησης Ομπάμα με πίθηκο.

Η κωμικός ζήτησε λίγο νωρίτερα συγγνώμη για τη ρατσιστική της επίθεση στη Βαλερί Τζάρετ, πρώην σύμβουλο του πρώην αμερικανού προέδρου, αλλά ήταν ήδη αργά.

Στο σχόλιό της, η Μπαρ είχε υποστηρίξει ότι η Τζάρετ είναι το «μωρό» της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και του «Πλανήτη των Πιθήκων».

Αφού, λογικά, προκλήθηκε σάλος, η αμερικανίδα ηθοποιός επανήλθε για να απολογηθεί.

Αλλά τα έκανε ακόμα χειρότερα…

Ισχυρίστηκε, λοιπόν, πως τα όσα διάβασε άναυδος ο πλανήτης τα έγραψε υπό την επήρεια ενός υπνωτικού χαπιού που κυκλοφορεί στην αγορά και λέγεται «Ambien».

Η Sanofi, η εταιρεία στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, αμέσως απάντησε ως εξής…

People of all races, religions and nationalities work at Sanofi every day to improve the lives of people around the world. While all pharmaceutical treatments have side effects, racism is not a known side effect of any Sanofi medication.

