Ενας νεκρός – τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Φλόριντα

Την εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος Stoneman Douglas High School στη Φλόριντα, σύμφωνα με το BBC, διέταξαν οι αμερικανικές αρχές την Τετάρτη, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς και «πολλά θύματα» από τα πυρά αγνώστου δράστη.

Ο νεαρός λευκός που άνοιξε πυρ στον τρίτο όροφο του σχολικού συγκροτήματος, προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20. Ο δράστης οχυρώθηκε στο κτίριο, πριν συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις και οδηγηθεί με χειροπέδες στο κρατητήριο (θα βρείτε παρακάτω φωτογραφίες από τη σύλληψή του).

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Πάρκλαντ, της Φλόριντα, περίπου 50 μίλια απόσταση από το Μαϊάμι.

Νωρίτερα, η αστυνομία απέκλεισε σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο έσπευσε μεγάλος αριθμός ιατρικού προσωπικού, καθώς υπήρχαν πολλά παιδιά και ενήλικες που είχαν πληγεί από σφαίρες.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από τον τρίτο όροφο του σχολικού κτιρίου, ενώ στο σημείο υπήρχαν δεκάδες μαθητές.

Στο Stoneman Douglas High School φοιτούν σχεδόν 3.000 παιδιά, τα οποία ήταν στις εγκαταστάσεις όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

#UPDATE : Police issue a "Be on the Lookout" for white male wearing burgundy shirt, last seen leaving shooting scene at Stoneman Douglas High School https://t.co/g2r6slr87m ? pic.twitter.com/0cNRldJfb6

Η κατάσταση θεωρήθηκε κρίσιμη για τις αμερικανικές αρχές, καθώς ζητήθηκε και η συνδρομή του FBI, κλιμάκια του οποίου είχαν σπεύσει στο σχολικό συγκρότημα και επιχειρούσαν μαζί με τις τοπικές δυνάμεις.

Περίπου δύο ώρες μετά την επέμβαση της αστυνομίας, ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις και τέθηκε υπό κράτηση.

Φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη…



Η στιγμή που ο δράστης οδηγείται με χειροπέδες στο κρατητήριο…



Η σοβαρότητα της κατάστασης αποδείχθηκε και από την αντίδραση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε άμεσα ενημέρωση από τους συνεργάτες του.



Tαυτόχρονα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ.

UPDATE: Stoneman Douglas High School shooter remains at large, Broward sheriff says. Police are evacuating students, who can be seen leaving the school with their hands up. https://t.co/10ycJfpuLW pic.twitter.com/uhmF3VH3RZ

— FOX19 (@FOX19) February 14, 2018