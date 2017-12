Πολικό ψύχος στον Καναδά: Ο υδράργυρος έπεσε κάτω από τους… -40 βαθμούς Κελσίου

Το πολικό ψύχος φαίνεται ότι εγκαταστάθηκε στον Καναδά, όπου ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές έχει πέσει κάτω και από τους -40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να υπάρχει ελπίδα ότι θα ανέβει πριν περάσουν αρκετές ημέρες, προειδοποίησαν την Πέμπτη οι Αρχές.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Environnment Canada πολλαπλασίασε τις προειδοποιήσεις της για ακραία παγωνιά, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

«Σήμερα το πρωί είχαμε -40 βαθμούς στο Τζέραλντον, στο βόρειο Οντάριο. Πρέπει να ανατρέξουμε στο 1993 για να βρούμε τέτοιες θερμοκρασίες στο Οντάριο και το Κεμπέκ», εξήγησε ο μετεωρολόγος Αλεξάντερ Πάρεντ.

Η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ χαμηλότερα από τη συνηθισμένη για την εποχή στις επαρχίες της Αλμπέρτας, του Σασκάτσουαν και της Μανιτόμπας. Οι ψυχρές αέριες μάζες από την Αρκτική, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκαλούν ακραίες συνθήκες όπως στο Γουάιτχορς όπου οι επιστήμονες αναμένουν σφοδρές χαλαζοπτώσεις.

