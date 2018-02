Πέθανε ο τραγουδιστής των Temptations Ντένις Eντουαρντς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε μία ακόμη σημαντική μορφή της μουσικής σκηνής και συγκεκριμένα ο βασικός τραγουδιστής των Temptations, Ντένις Eντουαρντς.

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδιστή, με τις μεγάλες επιτυχίες κατά το παρελθόν, επιβεβαίωσε την απώλεια, δεν κοινοποίησε ωστόσο τα αίτια του θανάτου.

Τη στιγμή του θανάτου του, ο Ντένις βρισκόταν στο Σικάγο.

Οι Temptations ήταν το απόλυτο φωνητικό κουιντέτο της Motown. Παρουσίαζε ένα πλούσιο μίγμα φωνών, συνδυασμένο με συγχρονισμένες χορευτικές φιγούρες, γεμάτες στυλ. Με τραγούδια και παραγωγές από τα λαμπρότερα μυαλά της Motown, οι Temptations εκπλήρωσαν τον μεγαλειώδη τίτλο των αυτοκρατόρων της soul μουσικής. Κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής της soul και της Motown πιο συγκεκριμένα, οι Temptations προσέφεραν τις πολύπλοκες αρμονίες των τραγουδιστών του δρόμου και την καλογυαλισμένη χορογραφία της soul θεατρικής επιθεώρησης των ‘60s.

Η άφιξη του Ντένις συνέπεσε με την «ψυχεδελική περίοδο» των Temptations, μία αλλαγή στυλ προς πιο σύγχρονους ήχους, με πιο διεισδυτική και κοφτερή προσέγγιση των τραγουδιών, γεγονός που επηρέασε και άλλα συγκροτήματα. Αυτή βέβαια ήταν και η έναρξη της πιο πετυχημένης πορείας των Temptations στη μακρά τους καριέρα.

Το διάσημο συγκρότημα χάρισε στον κόσμο τεράστιες επιτυχίες, πολλές εκ των οποίων ακούγονται μέχρι και σήμερα.

Τι να πρωτοθυμηθείς: «Cloud Nine», «I Can’t Get Next to You», «Papa Was a Rollin’ Stone».

Βέβαια, το 1984, ο Ντένις, αφήνοντας το συγκρότημά του, έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στη σόλο καριέρα του και συγκεκριμένα με το «Don’t Look Any Further».

Καλό ταξίδι…