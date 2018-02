Πέθανε ο Λιούις Γκίλμπερτ σκηνοθέτης ταινιών (και) του Τζέιμς Μποντ

Ενας από τους πλέον επιτυχημένους σκηνοθέτες, με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στο παλμαρέ του, μεταξύ των οποίων και τρεις από τις ταινίες της εμβληματικής σειράς ταινιών του «Τζέιμς Μποντ», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 98 ετών, στο Μονακό. Εκεί, ζούσε μόνιμα από το 1975, ενώ υπέφερε από άνοια για πάνω από μια δεκαετία.

British director, producer and screenwriter Lewis Gilbert has passed away at the age of 97. Gilbert directed three Bond films; YOU ONLY LIVE TWICE (1967), THE SPY WHO LOVED ME (1977) and MOONRAKER (1979). Our thoughts are with his family at this sad time. pic.twitter.com/FtfipGrx58

— James Bond (@007) February 27, 2018