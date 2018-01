Πέθανε η τραγουδίστρια των Cranberries Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν

Η τραγουδίστρια Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν του ιρλανδικού συγκροτήματος εναλλακτικού ροκ The Cranberries απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 46 ετών, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιρλανδίας RTE.

Η Ο’ Ριόρνταν ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003.

Κατά τη διάρκεια, της καριέρας τους, οι Cranberries έκαναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το πρώτο άλμπουμ τους είχε τον τίτλο «Everybody Else Is Doing It» και κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα των βρετανικών προτιμήσεων.

Το «Need to Argue», ωστόσο, ήταν ο δίσκος που καθιέρωσε την μπάντα με επιτυχίες όπως το «Zombie», το «Ridiculous Thoughts» και το «Ode to My Family».

Ο δεύτερος δίσκος τους έγινε επτά φορές πλατινένιος στην Αμερική και πέντε φορές στην Ευρώπη, κατακτώντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις πολλών χωρών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της μπάντας, έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ.

Στη συνέχεια η Ντολόρες ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο. Μαζί με τους Cranberries είχαν δώσει συναυλία στην Ελλάδα πριν από οκτώ χρόνια – στο Θέατρο του Λυκαβηττού.

Η Ο’ Ριόρνταν βρισκόταν στο Λονδίνο για ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.

Η οικογένεια της επιφανούς τραγουδίστριας ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και τους οπαδούς του συγκροτήματος να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της, δήλωσε ο εκπρόσωπός της.

Στις 4 Ιανουαρίου η Ντολόρες είχε ανεβάσει την τελευταία της φωτογραφία στο Twitter.



Η γεννημένη στο Λίμερικ ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη βαθιά φωνή της και το χαρακτηριστικό ιρλανδικό accent της. Και, βασικά, για τον εξαίρετο χαρακτήρα της.

Καλό της ταξίδι…