Πέθανε η εμβληματική συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ούρσουλα Λε Γκεν

Μία από τις σημαντικότερες σημαντικότερες συγγραφείς έργων επιστημονικής φαντασίας, η αμερικανίδα Ούρσουλα Λε Γκεν πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 88 ετών, γνωστοποίησε η οικογένειά της.

Η Λε Γκεν άφησε δεκάδες συλλογές διηγημάτων κυρίως επιστημονικής φαντασίας, ποιήματα και παιδική λογοτεχνία, τα οποία πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο.

Είχε γεννηθεί στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας στις 21 Οκτωβρίου 1929 και ενδιαφέρθηκε πολύ νωρίς για την επιστημονική φαντασία. Ωστόσο αποφάσισε να πάψει να ασχολείται στην εφηβεία της, αφού θεώρησε το είδος υπερβολικά ανδροκρατικό και γεμάτο στερεότυπα.

Σπούδασε ανθρωπολογία, όπως και ο πατέρας της Άλφρεντ Λούις Κρούμπερ, που ήταν εθνολόγος γνωστός για τη δουλειά του όσον αφορά τους Αμερινδιάνους. Μετά τις σπουδές της στο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, και στο Παρίσι, όπου συνάντησε τον σύζυγό της, τον γάλλο ιστορικό Σαρλ Λε Γκεν, άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με τη συγγραφή, επιστρέφοντας στο είδος της επιστημονικής φαντασίας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 δημοσιεύθηκε το βιβλίο της «Το αριστερό χέρι του σκότους», που έγινε πολύ γρήγορα κλασικό και άνοιξε την πόρτα για να γνωρίσει τεράστια επιτυχία.

Συνολικά έγραψε είκοσι μυθιστορήματα που εξερευνούν την ανθρώπινη φύση, τοποθετώντας τον άνθρωπο σε διαφορετικές καταστάσεις και σε διάφορα σύμπαντα.

Στη σειρά μυθιστορημάτων της για το «Eπος της Γαιοθάλασσας», που άρχισε να δημοσιεύεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ένας μαθητευόμενος μάγος μάχεται εναντίον των δυνάμεων του κακού, κάτι που θα έκανε πολλές δεκαετίες αργότερα κι ένας άλλος μυθιστορηματικός ήρωας, o Χάρι Πότερ.

Ο αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ απέτισε φόρο τιμής μέσω Twitter σε μια λογοτέχνιδα που κατατάσσει μεταξύ «των σπουδαιότερων». Η Λε Γκεν «δεν ήταν απλώς μια συγγραφέας (έργων) επιστημονικής φαντασίας», αλλά μια εμβληματική μορφή της λογοτεχνίας, έγραψε στο Twitter.

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy.

— Stephen King (@StephenKing) January 23, 2018