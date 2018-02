Ολυμπιακός 95 – Φενέρμπαχτσε 70

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε, την Πέμπτη, στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς -για την 21η αγωνιστική της Euroleague- και ήθελε μόνο νίκη για να βάλει τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων στη διοργάνωση.

Οπως και συνέβη και, μάλιστα, με εμφατικό τρόπο, με ρεκόρ ευστοχίας στα τρίποντα – 13 στα 17 και ποσοστό… 76,5%. Το προηγούμενο ήταν 17 χρόνια πίσω, σε ένα από τα πρώτα του παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, όταν είχε σουτάρει με 70% (14/20) κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ετσι, η εκκωφαντική εκκίνηση του Ολυμπιακού, σε συνδυασμό με το… εξωπραγματικό ποσοστό από τα 6,75 μέτρα, απλοποίησε τα πράγματα για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αύξησαν σε 14-7 το ρεκόρ τους και επέστρεψαν στη δεύτερη θέση της κατάταξης, όπου ισοβαθμούν με τη Φενερμπαχτσέ (υπερτερούν στην ισοβαθμία, καθώς είχαν κερδίσει και στην Πόλη).

Οι Πειραιώτες ξέσπασαν μετά τις διαδοχικές εκτός έδρας ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη και την… πλήρωσε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης έπεσε με το βαρύ 95-70 στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

What a win and what a performance from @olympiacosbc pic.twitter.com/EhsTqk7AQT

Για την ακρίβεια, οι τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες στη Euroleague (Μπασκόνια, Χίμκι, Ερυθρός Αστέρας) σε συνδυασμό με την ήττα της περασμένης Δευτέρας στο ελληνικό ντέρμπι πρωταθλήματος από τον ΠΑΟ, δημιούργησαν συνθήκες πίεσης στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και οι παίκτες του βρήκαν το σθένος για να κάνουν… restart κόντρα στη Φενέρ.

Με τη νίκη του στο ΣΕΦ έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μίας εκ των προνομιούχων θέσεων για να πάρει πλεονέκτημα έδρας στη συνέχεια της Ευρωλίγκας. Να σημειωθεί μάλιστα ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον κόουτς Σφαιρόπουλο, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στο πρόσωπό του.

Now you see me 👀

Brian Roberts beats the buzzer at the end of the 3rd.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cyPTyxBbnN

— EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2018