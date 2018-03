IHIF Βερολίνο: «Ενας τοίχος από χρήματα κοιτάζει τον ξενοδοχειακό κλάδο»

Μπορεί πριν μία εβδομάδα το «βαρόμετρο» του διεθνούς τουρισμού να χτυπούσε στο Βερολίνο, με την έκθεση ΙΤΒ, δύο ημέρες νωρίτερα όμως στη γερμανική πρωτεύουσα χτύπησε και το «βαρόμετρο» των τουριστικών επενδύσεων.

Θεωρείται η κορυφαία συγκέντρωση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Πάνω από 2.300 σύνεδροι από 80 χώρες συγκεντρώθηκαν από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου στο International Hotel Investment Forum (IHIF) στο Intercontinental του Βερολίνου, για να γιορτάσουν την 21η επέτειο της διοργάνωσης. Για τον επενδυτικό κόσμο είναι γνωστό ότι εκεί γίνονται οι συμφωνίες. Και οι επιχειρήσεις επιλέγουν να ανακοινώσουν τα τελευταία νέα τους, έχοντας όλη την ξενοδοχειακή κοινότητα συγκεντρωμένη σε ένα σημείο.

Η πρώτη μέρα του IHIF εστίασε στα οικονομικά των ξενοδοχειακών επενδύσεων, η δεύτερη εξέτασε την οπτική των κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας (the C-Suite) και η τρίτη έδωσε τη σκυτάλη στην καινοτομία, τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Από τα νούμερα που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, φαίνεται ότι η χώρα εφέτος προσελκύει πιο υποτονικό επενδυτικό ενδιαφέρον από πέρυσι, με το ποσοστό της να έχει περιοριστεί στο 1% από 2% το 2017. Παρά ταύτα, οι επενδύσεις και δη στον τουρισμό αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τομέα αλλά και γενικότερα των δεικτών της εγχώριας οικονομίας.

Στο στόχαστρο των επενδυτών, όπως καταγράφηκε, είναι το Λονδίνο και το Βερολίνο, ως ώριμες και αναπτυγμένες αστικές αγορές, αλλά και παραθεριστικοί προορισμοί, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η νότια Γαλλία, το Μαυροβούνιο και η Κροατία.

Σύμφωνα με ελληνικούς επενδυτικούς κύκλους που συμμετείχαν στο συνέδριο, για την Ελλάδα παρατηρείται διερευνητικό ενδιαφέρον κυρίως γύρω από το leisure real estate, σε προορισμούς όπως Χανιά, Ρέθυμνο, Κέρκυρα και Σητεία. Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχουν δεσμευτικές κινήσεις. «Το γραφειοκρατικό πλαίσιο είναι δαιδαλώδες», σχολιάζουν. Επίσης δεν βλέπουν τιμές distress. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συνδεσιμότητα με την Ευρώπη, καθώς το 90% βασίζεται στις αερομεταφορές. Κάτι που δεν ισχύει για την Κροατία ή το Μαυροβούνιο, όπου η οδική πρόσβαση είναι πιο άμεση.

Η ελληνική παρουσία στο IHIF ήταν αντιπροσωπευτική, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, σε επίπεδο επιχειρηματιών και στελεχών. Από κρατικής πλευράς η Γενική Διευθύντρια Επενδύσεων του EnterpriseGreece, Αγγέλα Μιχαλοπούλου, έκανε μια παρουσίαση στο τελευταίο ημίωρο, της τελευταίας ημέρας, με τίτλο «Greece: Seizing opportunities in a revived market». Ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΤΕ και διευθύνων σύμβουλος της Sani/Ikos Ανδρέας Ανδρεάδης συμμετείχε επίσης σε πάνελ με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες στα παραθεριστικά θέρετρα (Resorts: Understanding the Investment Opportunities).

«Ikos Anadalucia» – Πρώτη επέκταση στην Ισπανία

Το επενδυτικό νέο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την Ikos είναι η επέκτασή της στην Ισπανία.

Την ώρα που το Ikos Dassia – το ανακατασκευασμένο εκ βάθρων πρώην Corfu Chandris και Dassia Chandris – θα υποδεχθεί στα 410 δωμάτια, σουίτες και bungalows τους πρώτους πελάτες του τον Μάιο, αλλάζοντας το ξενοδοχειακό μίγμα στο προϊόν της Κέρκυρας, η αλυσίδα Sani/Ikos ετοιμάζει την επέκτασή της για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας.

Η νέα επενδυτική κίνηση «σήκωσε» τα απαραίτητα χρήματα και προσανατολίζεται στην Ισπανία, κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Η επένδυση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει συνολικά στα 700 εκατ. ευρώ και αφορά στη δημιουργία τεσσάρων νέων ξενοδοχειακών παραθεριστικών θερέτρων (resort) στη χώρα. Όπως σημείωσε ο κ. Ανδρεάδης, το πρώτο ξενοδοχείο έχει ήδη αγοραστεί και θα μπει σε διαδικασία ανακαίνισης και διαμόρφωσης. Το όνομα αυτού «Ikos Andalucia».

Τα τέσσερα ξενοδοχεία έρχονται να συμπληρώσουν τα τέσσερα που ήδη υπάρχουν αλλά και είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα: Ikos Olivia, Ikos Oceania στη Χαλκιδική, καθώς και Ikos Dassia στην Κέρκυρα και Ikos Kefalos στην Κω, που θα λειτουργήσει την άνοιξη του 2019.

Το ξενοδοχειακό brand, Ikos Resort, που προέκυψε από τη συνένωση της Oaktree Capital Management με τη Σάνη ΑΕ (η οποία ολοκληρώθηκε το 2016), είχε από το 2015 στον στρατηγικό του σχεδιασμό να λειτουργήσει επτά έως δέκα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο μέσα στην πενταετία. Στην Ελλάδα στόχος είναι να προστεθεί και πέμπτο ξενοδοχείο, ιδανικά στην Κρήτη, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη υποδομή.

Ισχυρές προοπτικές για τη Μεσόγειο

Στο συνέδριο συζητήθηκε και το πού βρίσκονται οι καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες στη Μεσόγειο. Η κορυφαία αγορά της Ευρώπης, Ισπανία, ίσως να αγγίζει τη φούσκα, την ώρα που η Ελλάδα αναπτύσσεται και οι μέχρι πρότινος χτυπημένες από θέματα ασφάλειας Γαλλία και Τυνησία, επανέρχονται ως τουριστικοί προορισμοί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της STR Ρόμπιν Ρόσμαν παρουσίασε το Global Investment Outlook 2018, σημειώνοντας ότι οι πληρότητες είναι σήμερα σχεδόν 10% υψηλότερες από ό,τι στην προηγούμενη αιχμή του 2008 και ότι «το 2018 αναμένουμε ένα ακόμη έτος με αύξηση 5% στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR)». Για την Ασία και τη Μέση Ανατολή προέβλεψε ακόμα μία ισχυρή χρονιά με σημαντική ανάπτυξη της προσφοράς να συνεχίζεται στη δεύτερη και πάνω από 100.000 κλίνες να προστίθενται πριν από το 2020. Το Ντουμπάι διατηρεί τη θέση του ως η τέταρτη πιο δημοφιλής πόλη στον κόσμο. Στη Βρετανία, έναν χρόνο μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, καταγράφηκε μεγάλη ώθηση στη ζήτηση καθώς η λίρα έγινε φθηνότερη, επιτρέποντας στους ξενοδόχους να αυξήσουν τις τιμές τους. Πλέον οι πληρότητες έχουν αρνητικό πρόσημο, ενώ οι τιμές αρχίζουν να μειώνονται. Σύμφωνα με τον Ρόσμαν «το 2018 θα είναι δύσκολο για το Λονδίνο με το RevPAR να κυμαίνεται μεταξύ 0-2%».

Όσον αφορά τις αγορές που είχαν πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις, Βαρκελώνη, Λονδίνο, Βερολίνο και Μάντσεστερ, αυτές δεν είδαν πτώση στο RevPAR, εκτός από τη μόνη αγορά που δεν έχει επανέλθει ακόμα, το Παρίσι.

Για τη Μεσόγειο, οι προοπτικές δείχνουν ισχυρές με τις αστικές τοποθεσίες να παρουσιάζουν αύξηση 40-50% στο RevPAR τα τελευταία τέσσερα χρόνια και τα θέρετρα αντίστοιχα 50-60%.

Τις προθέσεις των επενδυτών για εφέτος συνόψισε σε μία πρόταση ο διευθύνων σύμβουλος EMEA των CBRE Hotels Κιθ Λίντσεϊ. «Υπάρχει ένας τοίχος από χρήματα που κοιτάζει τον ξενοδοχειακό κλάδο αυτή τη στιγμή». Και πρόσθεσε ότι «το 2017 ήταν μια περίοδος φρενίτιδας και με όλο το κεφάλαιο που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, το 2018 είναι πολύ πιθανό να δούμε περισσότερα». Η έρευνα για την επενδυτική αίσθηση των CBRE Hotels δείχνει ότι 37% των επενδυτών αναζητούν αύξηση κεφαλαίου το 2018, σε σχέση με το 24% το 2017.

Αναψυχή: αερογραμμές και παγκόσμιες τάσεις κατευθύνουν τη ζήτηση

Στην τοποθέτησή του, ο διευθύνων σύμβουλος Real Estate της Blackstone Άμπισεκ Άγκαρβαλ, υπογράμμισε:

«Κάναμε κάποιες επενδύσεις στον τομέα των θερέτρων, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Για παράδειγμα η Ισπανία, πέρυσι είχε 82 εκατ. διεθνείς επισκέπτες, ήταν η δεύτερη χώρα σε αφίξεις παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι καλό για τις επιχειρήσεις αναψυχής. Εάν κοιτάξετε τη δυναμικότητα των ευρωπαϊκών αερογραμμών και τις κρατήσεις τους – εάν δείτε ποια είναι η μελλοντική τους κατανομή, η Ισπανία αναπτύσσεται κατά περίπου 11%. Αν κοιτάξετε τις παγκόσμιες τάσεις στη ζήτηση, όπως το ότι οι άνθρωποι προτιμούν τις εμπειρίες και όχι τα αγαθά, αυτό όλο καθοδηγεί τη ζήτηση. Αν κοιτάξετε όμως την προσφορά, είναι λίγη. Υπάρχει περιορισμένη ακτογραμμή στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί. Ο τομέας δεν έχει επενδυθεί όσο άλλοι. Έχετε την ευκαιρία να πάρετε απόδοση εστιάζοντας σε επιχειρήσεις που είχαν χαμηλή επενδυτική κίνηση».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι ειδήσεις ήταν πυκνές. Η Carlson Rezidor Hotel Group ανακοίνωσε το rebranding του Radisson Hotel Group, με άμεση εφαρμογή. Η Deutsche Hospitality παρουσίασε ένα νέο ξενοδοχειακό brand, το MAXX by Steigenberger, το οποίο θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στα Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City και IntercityHotel. Η Roseberg Hospitality ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Weinberg Capital Partners (WCP) για να κατασκευάσει ένα 350 δωματίων Courtyard by Marriott, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα μέσα του 2019. Η IHG® ενώνει δυνάμεις με την Conran and Partners για να δημιουργήσει νέο σχεδιασμό στα Crowne Plaza® Hotels & Resorts.

Έγιναν επίσης πολλές συζητήσεις για την τεχνολογία, την καινοτομία, ως απάντηση στις ανάγκες των πελατών. Ο Global Director of Partner Services στη booking.com Πίτερ Βερχόφεν – η οποία πουλάει 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις ανά 24 ώρες (!), δηλαδή 18 διανυκτερεύσεις ανά δευτερόλεπτο (!) – τόνισε τη σημασία της προσωποποίησης (personalization) στις υπηρεσίες της φιλοξενίας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AccorHotels Σεμπάστιεν Μπάζιν υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής επαφής. «Το πρόβλημα με τη βιομηχανία μας είναι ότι βλέπουμε τους πελάτες μας τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο. Το Facebook αλληλεπιδρά με τους πελάτες 12 φορές την ημέρα, το Amazon τέσσερις φορές την εβδομάδα και πρέπει να αυξήσουμε το πόσες φορές αλληλεπιδράμε με τους πελάτες μας. Ωστόσο, το Facebook, το Amazon και οι άλλοι χάνουν «το τελευταίο μίλι», καθώς δεν συναντούν ποτέ τον πελάτη. Εμείς το κάνουμε. Ποτέ δεν θα το κάνουν, αφού απαιτεί κεφάλαιο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της IHG Κιθ Μπαρ επισήμανε τον ρόλο των ιδιοκτητών. «Η βιομηχανία είναι καλύτερη στο branding σήμερα από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια και αξιοποιεί τους ιδιοκτήτες σε συμβουλευτικό ρόλο κατά τη δημιουργία εμπορικών σημάτων. Οι εταιρείες που επιτυγχάνουν περισσότερο, εμπλέκουν πραγματικά τους ιδιοκτήτες τους και πάντα μαθαίνουν, αλλά και εστιάζουν». Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η IHG θα λανσάρει ένα νέο σήμα αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς και την εξαγορά ενός πολυτελούς brand που θα τοποθετηθεί στο χαρτοφυλάκιο πάνω από την InterContinental πολύ σύντομα.

Για όποιον παρακολούθησε το συνέδριο, οι τρεις αυτές μέρες ήταν διαφωτιστικές. Όχι μόνο για τις τάσεις, τα νέα προϊόντα και τη διαμόρφωση της επεδυτικής ζήτησης, αλλά και για το ότι ο τουρισμός και οι αποδόσεις που τον συνοδεύουν συγκεντρώνει την προσοχή του παγκόσμιου κεφαλαίου που αναζητά νέο όχημα προς κερδοφορία.

Το ποιoς θα είναι αυτό το όχημα, δεν είναι μόνο ζήτημα επιθυμίας…