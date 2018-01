Οι βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ περιμένουν «μετεωρολογική βόμβα»

Μια σπάνια χειμερινή καταιγίδα έπληττε την Τετάρτη τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ντύνοντας στα λευκά, για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, την πρωτεύουσα της Φλόριντας Ταλαχάσι και προκαλώντας προβλήματα στις μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Αγγλία προετοιμαζόταν για μια τεράστια «μετεωρολογική βόμβα» που αναμενόταν να προκαλέσει σφοδρές χιονοπτώσεις την Πέμπτη.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αυτήν την εβδομάδα σε περιστατικά που συνδέονται με την κακοκαιρία. Το αμερικανικό δίκτυο CNN μεταδίδει ότι καταγράφθηκαν 6 θάνατοι στο Ουισκόνσιν, 4 στο Τέξας, 1 στη Βόρεια Ντακότα και 1 στο Μιζούρι.

Rare ice and snow snarl Southeast while New England braces for 'bomb cyclone' https://t.co/VqNuuxKIxk — USA TODAY (@USATODAY) January 3, 2018

Οι αρχές από τη Φλόριντα έως τη Βιρτζίνια προειδοποιούν τους κατοίκους ότι παγετός αναμένεται να καλύψει το οδόστρωμα και ο υδράργυρος να πέσει πολλούς βαθμούς υπό το μηδέν. Ο κυβερνήτης της Τζόρτζιας Νέιθαν Ντιλ κήρυξε τμήμα της πολιτείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την ώρα που ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρικ Σκοτ έδωσε εντολή να ανοίξουν εκτάκτως χώροι υποδοχής για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Οι κάτοικοι στο Μάουντ Πλέζαντ, στη Νότια Καρολίνα, έσπευσαν μαζικά στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, περιέγραψε ένας εργαζόμενος στο παντοπωλείο Publix, ο Νίκολας Νίκολς. Οι πελάτες «βρίσκονταν εδώ έως τις 4 το πρωί» είπε ο Νίκολς.

Impacts from snow and wind in the Northeast will increase dramatically from Wednesday night through Thursday night as a powerful storm moves along the coast: https://t.co/DHPtTWPyfy pic.twitter.com/3xUWH1cqYm — AccuWeather (@breakingweather) January 3, 2018

Επιπλέον, οι Αρχές προειδοποιούσαν ότι το χιόνι και το τσουχτερό κρύο θα προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και παγετός θα καλύψει τους δρόμους, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να μετατραπούν σε επικίνδυνο εγχείρημα για εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες από τη βόρεια Φλόριντα έως τη νότια Βιρτζίνια, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Σχολεία και πανεπιστήμια σε αυτές τις πολιτείες δεν λειτούργησαν, εν αναμονή της χιονοθύελλας. Πολλές πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο Σαβάνα/Χίλτον στη Τζόρτζια και το αεροδρόμιο Ταλαχάσι στη Φλόριντα ακυρώθηκαν.

Good afternoon! It's January 03, 2018 at 12:00PM Planning on crossing the Bay? Here is a look at the Gandy, mid-bridge. #GMTB #FLWX pic.twitter.com/iRcyIa1B62 — Greg Dee (@GregDeeWeather) January 3, 2018

Την ίδια ώρα, προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες εξέδωσαν οι μετεωρολόγοι από τη Βιρτζίνια έως το Μέιν. Το ύψος του χιονιού σε περιοχές περιμετρικά της Βοστόνης αναμένεται να φθάσει έως τα 30 εκατοστά αύριο. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Accuweather.

Το αποτέλεσμα αυτής της «μετεωρολογικής βόμβας» θα είναι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Τζόρτζιας, της Βόρειας Καρολίνας, της Νότιας Καρολίνας και της Βιρτζίνιας το ύψος του χιονιού να φθάσει έως τα 15 εκατοστά, ενώ σε περιοχές της Νέας Αγγλίας τα 30-38 εκατοστά.