Οι Κινέζες ξοδεύουν εκατομμύρια σε εικονικούς εραστές

Εδώ και ενάμιση μήνα οι γυναίκες στην Κίνα έχουν πάθει εμμονή με ένα παιχνίδι στο κινητό τους που ονομάζεται «Love and Producer». Πρόκειται για έναν «προσομοιωτή ραντεβού» και είναι το πιο «καυτό» παιχνίδι που παίζουν οι νεαρές κινέζες αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών «Jiguang», από το λανσάρισμά του στις 14 Δεκεμβρίου 2017, το «Love and Producer» συγκεντρώνει καθημερινά πάνω από 2 εκατ. χρήστες, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να είναι εικοσάχρονες κοπέλες.

Ήδη, το παιχνίδι κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες εφαρμογές του App Store της Κίνας. Εκτιμάται επίσης ότι μόνο τον Ιανουάριο οι παίκτες δαπάνησαν τουλάχιστον 200 εκατ. γουάν (περίπου 26 εκατ. ευρώ) για να βελτιώσουν τις πιθανότητες να έχουν μια επιτυχημένη εικονική σχέση!

Στο «Love and Producer» η παίκτρια πρωταγωνιστεί ως παραγωγός τηλεοπτικής εκπομπής, η οποία πρέπει να σώσει την εταιρεία παραγωγής του μακαρίτη πατέρα της, αναβιώνοντας μια επιτυχημένη εκπομπή, ενώ κάνει ρομαντικές σχέσεις με τέσσερις καρδιοκατακτητές. Ο Λι Ζεϊάν, νεαρός επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας του, είναι σκληρός εξωτερικά αλλά έχει τρυφερή καρδιά. Ο Μπάι Κι, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, κάνει τις γυναίκες να νιώθουν προστατευμένες και ασφαλείς.

Ο Ξου Μο, είναι ιδιοφυής επιστήμονας με εξαιρετικά υψηλό IQ και EQ, ενώ ο Ζου Κιλούο είναι σταρ της ποπ, γλυκός, ευγενή και ξέγνοιαστος. Και οι τέσσερις δεν ερωτεύονται παρά μόνο εσένα, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο! Δεν χρειάζεται να επιλέξεις, μπορείς να τους έχεις και τους τέσσερις ταυτοχρόνως…

Φυσικά, αυτό το «παρ’ τα όλα» απαιτεί να δώσεις κι εσύ κάτι. Για να βγεις ραντεβού με τους εικονικούς φίλους σου χρειάζεται να ξοδέψεις μερικά «πορφυρά διαμάντια». Και για να συνεχιστεί η λειτουργία του τηλεοπτικού στούντιο, θα πρέπει να συνεχίσεις να παράγεις σόου υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας «κάρτες υποθήκης» που αυξάνουν τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας σου, όπως «λήψη αποφάσεων» και «δημιουργικότητα». Τόσο τα «διαμάντια» όσο και οι «κάρτες» δίνονται ως ανταμοιβή με την ολοκλήρωση μιας αποστολής, αλλά η παίκτρια μπορεί να τα αποκτήσει πολύ πιο γρήγορα αν είναι πρόθυμη να πληρώσει πραγματικά χρήματα. Και πληρώνει βέβαια αγόγγυστα αφού στο μεταξύ έχει εθιστεί.

Το «Love and Producer» είναι στην ουσία ένα «οπτικοποιημένο μυθιστόρημα», αυτό το παράξενο είδος διαδραστικού παιχνιδιού, που γεννήθηκε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1990. Οι παίκτριες αρκεί απλώς να αγγίξουν την οθόνη για να συνεχιστεί η αφήγηση. Στη συνέχεια, πρέπει να κάνουν επιλογές, οι οποίες οδηγούν την ιστορία σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δέχονται επίσης «τηλεφωνήματα» από τον πιστό φίλο – σύντροφο – σύζυγο – εραστή, αλλά μπορούν να του απαντήσουν μόνο μέσω κειμένου το οποίο επιλέγουν από μια λίστα με έτοιμες απαντήσεις.

Ένα άλλο στοιχείο που αγαπούν οι φαν του παιχνιδιού είναι ότι και οι τέσσερις χαρακτήρες των καρδιοκατακτητών είναι προικισμένοι με αξιοσέβαστες υπερδυνάμεις. Για παράδειγμα, ο Λι, ο CEO, είναι σε θέση να παγώνει το χρόνο, και ο αστυνομικός Μπάι μπορεί να ελέγχει τον άνεμο και να πετάει μαζί του. (Μια από τις πιο ρομαντικές ατάκες του Μπάι είναι: «Όσο είσαι μέσα στον άνεμο, μπορώ να σε νιώσω»…)

Η ιδέα για το σενάριο του «Love and Producer» είναι εμπνευσμένη από δημοφιλή κορεατικά τηλεοπτικά δράματα όπως το «My Love from the Star», που αναφέρεται στην ιστορία μιας στάρλετ η οποία ερωτεύεται έναν αλλοδαπό. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από την «Pape Games», μια εταιρία που σχεδιάζει εφαρμογές παιχνιδιών για γυναίκες με έδρα την πόλη Σουτζού κοντά στη Σαγκάη. Η τελευταία επιτυχία της εταιρείας ήταν το «Miracle Nikki», ένα παιχνίδι μόδας που λανσαρίστηκε το 2015 όπου οι παίκτες πρέπει να «ξεκλειδώσουν» φανταχτερά ρούχα, παπούτσια και χτενίσματα για την κοπέλα που πρωταγωνιστεί.

«Η προσομοίωση και η συλλογή χαρακτήρων είναι δημοφιλή θέματα παιχνιδιών για γυναίκες, ειδικά όταν περιλαμβάνουν πιθανές ερωτικές ιστορίες καθώς εξελίσσεται η πλοκή», δήλωσε στο Quartz ο Τούριαν Ταν, αναλυτής παιχνιδιών της εταιρείας ερευνών IDC στο Πεκίνο. «Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ενεργοί σε παιχνίδια για κινητά τηλεφώνα που παίζονται εύκολα, σε χαλαρώνουν και έχουν πιο θηλυκό περιεχόμενο», λέει.

Η επιτυχία του «Love and Producer» υπογραμμίζει, ακόμη, τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες γίνονται η νέα κινητήρια δύναμη της κινεζικής βιομηχανίας εφαρμογών για παιχνίδια γενικά και όχι μόνο για παιχνίδια με γυναικείο περιεχόμενο. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, ξεπερνούν τους άνδρες σε παιχνίδια με μάχες όπως το «Honor of Kings» της «Tencent», σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post.

Ο Ταν σημειώνει επίσης ότι στην αγορά έχουν κυκλοφορήσει πολλά παιχνίδια εμπνευσμένα από ιαπωνικά animation και comics, γιατί προσελκύουν περισσότερες παίκτριες: «Μπορούμε να δούμε μια σαφή τάση καθώς ο αριθμός των γυναικών που παίζουν παιχνίδια στο κινητό τους αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια», λέει.

Ένα δείγμα για το πόσο «τρελαμένες» είναι οι γυναίκες στην Κίνα με τους εικονικούς εραστές τους, είναι και το γεγονός ότι οι φαν του Λι, του CEO που «παγώνει» τον χρόνο, πλήρωσαν πρόσφατα 250.000 γουάν (πάνω από 30.000 ευρώ) για ένα μπάνερ με LED που αναρτήθηκε στον ουρανοξύστη KK100 της πόλης Σενζεν με το οποίο του ευχήθηκαν χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του.

«Χρόνια πολλά, Λι Ζεϊγιάν! Αγοράσαμε αυτό με τη μαύρη κάρτα σου, οπότε μην εκπλαγείς», γράφει το κείμενο που αναφέρεται σε μια από τις ατάκες του Λι στο παιχνίδι: «Πάρε τη μαύρη κάρτα μου και αγόρασε ό, τι θέλεις». Σημειώστε ότι, όπως γράφει η ιστοσελίδα supchina.com, μεγάλο μέρος της γοητείας του Λι οφείλεται στη γενναιοδωρία του προς την ερωμένη του…

Είπατε κάτι;