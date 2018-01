OHE: Θερμότερα όλων των εποχών τα τρία τελευταία χρόνια

«Επιβεβαιώθηκε πλέον ότι τα έτη 2015, 2016 και 2017 είναι τα τρία θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ». Αυτό ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), μια ειδική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Επηρεαζόμενο από το πανίσχυρο φαινόμενο Ελ Νίνιο, το 2016 βρίσκεται στην κορυφή της λίστας καθώς η μέση θερμοκρασία του ήταν κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από εκείνη της προβιομηχανικής εποχής. Το 2017 έσπασε το ρεκόρ του θερμότερου έτους που έχει καταγραφεί ποτέ χωρίς να ευθύνεται για αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

«Τα νέα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι ο κόσμος υπερθερμαίνεται γρήγορα», τόνισε ο Ντέιβιντ Ρέι, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σχολιάζοντας την έκθεση του WMO.

Αναλύοντας τα δεδομένα αυτά, ο WMO παρατήρησε ότι η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη το 2017 και το 2015 ξεπερνούσε κατά 1,1 βαθμό εκείνην της προβιομηχανικής εποχής. Οι επιστήμονες σημείωσαν ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να κρίνουν ποια από αυτές τις δύο χρονιές ήταν θερμότερη αφού η διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ τους ήταν μικρότερη από το ένα εκατοστό του βαθμού, δηλαδή μικρότερη και από το περιθώριο λάθους.

The globally averaged temperature in 2017 was about 0.46°C above the 1981-2010 long-term average (14.3°C), with especially pronounced Arctic heat #climatechange #stateofclimate pic.twitter.com/WaazBpOdQ6

— WMO | OMM (@WMO) January 18, 2018