O Ολυμπιακός έχασε από τη Μάλαγα (τη νίκη μέσα απ’ τα χέρια του)

Γίνονται και αυτά στο μπάσκετ…

Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε ο πρώτος παίκτης στις ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, σε αυτό το παιχνίδι. Το οποίο η ομάδα του έχασε.

Our Captain becomes the first @EuroLeague player to reach 1,256 assists. He is currently the recordman and continues… #SPANOUL1S #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/mCvwHjDtI0 — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) March 30, 2018

Και όμως, θα μπορούσε να το πάρει. Από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά η τάξη (που είχε χαθεί στο δεύτερο δεκάλεπτο) αποκαταστάθηκε και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Σπανούλης πήρε και πάλι θέση στο παρκέ, η άμυνα έσφιξε και ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε την πρωτοπορία στο σκορ την οποία πάντως από δική του αβελτηρία απώλεσε στο τέλος για να έρθει η παράταση (αστόχησαν στο τέλος Σπανούλης και Μιλουτίνοφ).

Στον δε έξτρα χρόνο, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δημιούργησε και πάλι διαφορές, έπεσε στο καναβάτσο αφού στις τελευταίες επιθέσεις έλειψαν οι λύσεις. Οι ερυθρόλευκοι σκόραραν για τελευταία φορά με τον Παπαπέτρου (για το 82-85) και εν συνεχεία παρέδωσαν τη σκυτάλη στη Μάλαγα για την ισοφάριση του Μπαζίνσκι (85-85) και το νικητήριο καλάθι του Ογκουστιν στα 2,5 δεύτερα (που θύμισε κάτι από το ιστορικό καλάθι του Πρίντεζη).

James Augustine wins the game for @unicajaCB and the crowd LOVES it 🙌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cGr37S3j8H — EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2018

Σημειωτέον, ο Ολυμπιακός δεν ταξίδεψε πλήρης στη Μάλαγα καθώς οι ανέτοιμοι Πρίντεζης και Παπανικολάου έμειναν στην Αθήνα. Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, την τετράδα δεν είναι δυνατόν να τη χάσουν.

.@unicajaCB wins it right at the end! Augustine strokes in the baseline jumper to seal the win❗ pic.twitter.com/53afuYoCN6 — EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2018

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 47-33, 54-56, 74-74 (κ.α), 87-85

Μάλαγα: Οκουο 4, ΜακΚάλουμ 13(1τρ, 4ασ), Ντίαθ 3(1/5τρ), Σάλιν 7(1/5τρ), Ντίεθ 6(6ρ), Μιλοσάβλιεβιτς 3, Νέντοβιτς 17(2/7τρ), Βαστζίνσκι 10(2τρ, 5ρ), Μπρουκς 7, Όγκουστιν 12(8ρ), Σουάρεθ 5(7ασ)

Ολυμπιακός: ΜακΛιν 8(6ρ), Μπράουν 2, Παπαπέτρου 11(2/5τρ, 5ρ), Σπανούλης 15(2/7τρ, 8ασ), Μιλουτίνοφ 10(12ρ), Στρέλνιεκς 10(2/7τρ), Τιλί 7(1), Μάντζαρης 11(3/4τρ), Ρόμπερτς 8(2/2τρ)