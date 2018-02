Ο Μακρόν ενώνει τις δυνάμεις του με τη Ριάνα για την προώθηση της εκπαίδευσης για όλους

Μπορεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα να μην κυκλοφορούν στους ίδιους κύκλους, ωστόσο ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους και το αστέρι της ποπ μουσικής ένωσαν τις δυνάμεις τους την Παρασκευή με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη.

Σύμφωνα με την Dialy Mail oι δυο τους απηύθυναν έκκληση στους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας και τους δωρητές να αυξήσουν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει παιδεία. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου της Διεθνούς Σύμπραξης υπέρ της Εκπαίδευσης (GPE), το οποίο διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης, Ντακάρ.

«Είναι ένας αγώνας που δεν θα σταματήσουμε ποτέ να δίνουμε ώσπου κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση» σημείωσε η Ριάνα, πρέσβειρα του GPE, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του ακροατηρίου.

Η τραγουδίστρια από τα Μπαρμπέιντος κάλεσε επίσης τους ηγέτες των κρατών, με μήνυμά της στο Twitter -όπου έχει 86 εκατομμύρια follower- να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.

hi @JulieBishopMP & @TurnbullMalcolm will you step up w/ a 🇦🇺 $200M pledge to #FundEducation at the @GPforEducation conference in Senegal tomorrow? Kick off your 1st year on the #HumanRightsCouncil by giving the universal human right to education! 📚🌏 @claralionelfdn @glblctzn — Rihanna (@rihanna) February 1, 2018

«Το να υποστηρίζουμε την εκπαίδευση δεν είναι μια επιλογή που μπορούμε να κάνουμε ή όχι, είναι μια αναγκαιότητα» υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης του συνεδρίου μαζί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μακί Σαλ.

Η Διεθνής Σύμπραξη υπέρ της Εκπαίδευσης (GPE) στοχεύει να συγκεντρώσει το ποσό των 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 2 χρόνια προκειμένου να εγγυηθεί την πρόσβαση στις τάξεις για 870 εκατομμύρια παιδιά σε 65 αναπτυσσόμενες χώρες.

Περίπου 264 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως δεν μπορούν να πάνε σχολείο, σύμφωνα με την οργάνωση. Εντούτοις, η βοήθεια σε διεθνές επίπεδο που καταλήγει στην εκπαίδευση συρρικνώνεται εδώ και μια δεκαετία, όπως τόνισε η εκστρατεία ONE, μια διεθνής οργάνωση υπέρ της εκπαίδευσης.

Οι πρόεδροι 7 αφρικανικών κρατών παρέστησαν επίσης στο συνέδριο και υπογράμμισαν τη σημασία της βελτίωσης της εκπαίδευσης σε μια ήπειρο όπου ο πληθυσμός των νέων σημειώνει εκρηκτική άνοδο.

«Εχουμε τους νεαρότερους πληθυσμούς σε ηλικία σε ολόκληρο τον πλανήτη, στην πλουσιότερη ήπειρο με τις χειρότερες συνθήκες διαβίωσης» σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γκάνας, Νάνα Ακούφο-Αντο.

«Αυτό το παράδοξο μπορεί να επιλυθεί μονάχα με τη βοήθεια της εκπαίδευσης» συμπλήρωσε.