Eurish/ Μια νέα γλώσσα γεννιέται στην Ευρώπη

Μια νέα γλώσσα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη: τα Eurish, μια ευρωπαΐζουσα παραλλαγή της αγγλικής γλώσσας. Και μετά το Brexit, οι ειδικοί αναμένουν ότι θα ενισχυθούν όλο και περισσότερο μέχρι να αποκτήσουν τη δική τους ζωή και τιμή.

Εδώ και κάποιο διάστημα αυτή η «τροποποιημένη» αγγλική έχει χρησιμοποιηθεί ως κοινή γλώσσα μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών που δεν γνωρίζουν τις γλώσσες των άλλων. Επιχειρηματίες, τουρίστες, υπάλληλοι ξενοδοχείων: όλοι χρησιμοποιούν τα Eurish. Αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Οι Financial Times επιχείρησαν να βρουν τις λεπτές αποχρώσεις της αυτής της «νεογλώσσας».

Πρώτα απ ‘όλα, η απουσία ιδιωματικών εκφράσεων. Είναι πολύ δύσκολο για έναν Ευρωπαίο να λέει πράγματα όπως «when push comes to shove», το οποίο πάνω-κάτω σημαίνει «έρχονται στο προσκήνιο». Όταν οι Βρετανοί χρησιμοποιούν παρόμοιους ιδιωματισμούς, οι άλλοι συχνά μπερδεύονται: ως εκ τούτου, τα Eurish είναι πολύ πιο άμεσα.

Πολύ συχνές είναι και οι γραμματικές παρεμβολές. Οι Ιταλοί λένε «απαντώ στην ερώτησή σας», ενώ στα αγγλικά το ρήμα είναι μεταβατικό: «απαντώ την ερώτησή σας». Ακόμη, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί χρησιμοποιούν «συζητήσαμε για» , αντί για το απλό «συζητήσαμε».

Τα αμέτρητα ουσιαστικά, τα οποία στα αγγλικά παραμένουν μοναδικά, στα Eurish συχνά επαναλαμβάνονται στον πληθυντικό: όπως η «πληροφορία» που γίνεται «πληροφορίες» και «περιεχόμενο» που γίνεται «περιεχόμενα». Και ούτω καθεξής, με περαιτέρω δάνεια και από τη λατινική και τη γερμανική γλώσσα.

Τα Eurish προέρχεται από τη «γραφειοκρατία» που υιοθετήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Και τώρα με το Brexit, οι Ευρωπαίοι θα μιλάνε ολοένα και περισσότερο Eurish μεταξύ τους, χωρίς φόβο και δέος. Σε σημείο που σύντομα θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα αυτόνομο λεξιλόγιο για τη νέα γλώσσα, ακριβώς όπως υπάρχουν λεξικά για τα αμερικανικά ή τα αυστραλέζικα.

Are we with our goods?

Φωτό: Σε ποια γλώσσα μιλάνε; Πηγή: Shutterstock