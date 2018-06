Ο αμερικανός πρόεδρος απένειμε χάρη σε 63χρονη ισοβίτισσα (λόγω Καρντάσιαν)

Η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε, όπως φαίνεται, να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει χάρη στην Άλις Μαρί Τζόνσον, η οποία εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς αναστολή μετά από καταδίκη για ναρκωτικά.

Η διάσημη σταρ επιβεβαίωσε την είδηση μέσω Twitter, γράφοντας πως ο αμερικανός πρόεδρος απένειμε τελικά χάρη στην 63χρονη, την υπόθεση της οποίας είχαν συζητήσει από κοντά πριν μερικές ημέρες κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Λευκό Οίκο.

«Τα καλύτερα νέα!!!! Τόσο ευγνώμων στους Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και όλους όσοι έδειξαν συμπόνοια και συνεισέφεραν με άπειρες ώρες δουλειάς για αυτήν τη σημαντική στιγμή της Άλις Τζόνσον», έγραψε μεταξύ άλλων στο μήνυμά της η Κιμ Καρντάσιαν, κοινοποιώντας μαζί ένα σχετικό άρθρο του Mic.

«Η μείωση της ποινής της λειτουργεί ως έμπνευση και δίνει ελπίδα σε τόσους άλλους που επίσης αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ελπίζω να συνεχίσω αυτό το σημαντικό έργο, δουλεύοντας μαζί με οργανισμούς που μάχονται σε όλο αυτό πολύ περισσότερο από όσο εγώ και τους αξίζει η αναγνώριση», πρόσθεσε η διάσημη σταρ.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018