Νεκρός ο ύποπτος για σειρά βομβιστικών επιθέσεων στο Τέξας

Ενας άνδρας που κατά την αστυνομία συνδεόταν με σειρά βομβιστικών επιθέσεων στο Οστιν του Τέξας στις οποίες σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, έβαλε τέλος στη ζωή του νωρίς την Τετάρτη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Το CBS αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σε περιοχή κοντά σε αυτοκινητόδρομο στα βόρεια της πόλης.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει το BBC, είχαν δημοσιοποιηθεί στα αμερικανικά μέσα φωτογραφίες ενός λευκού άνδρα με ξανθά μαλλιά, ο οποίος θεωρήθηκε ύποπτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει μάλιστα τον δράστη των επιθέσεων στο Τέξας «πολύ, πολύ άρρωστου άτομο ή άτομα, αλλά θα βρούμε την άκρη».

BREAKING: Exclusive photos of Austin bombing 'Person of Interest' dropping off 2 packages at Austin @FedEx store. Believed to be wearing wig.

