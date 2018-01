Μήνυση των Radiohead στη Λάνα Ντελ Ρέι

Η 32χρονη τραγουδίστρια Rey, σύμφωνα με τον Guardian, μηνύθηκε από το βρετανικό συγκρότημα για το νέο της κομμάτι με τίτλο «Get Free», το οποίο θεωρούν πως είναι κλεμμένο.

Η μπάντα από την Οξφόρδη αποφάσισε να κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας πως η Λάνα αντέγραψε το γνωστό τραγούδι τους με τίτλο «Creep».

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια, μέσω Twitter, πήρε θέση για τη μήνυση.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

