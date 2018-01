Μέριλ Στριπ, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς «ψηφίζουν» Οπρα

Καθώς οι φήμες όλο και πληθαίνουν ότι η Οπρα Γουίνφρεϊ σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ, η Μέριλ Στριπ δηλώνει πως πιστεύει ότι η 63χρονη «βασίλισσα» της τηλεόρασης είναι «η φωνή ενός ηγέτη».

Αναφερόμενη στην ομιλία της Οπρα στις Χρυσές Σφαίρες, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η Στριπ είπε στον Αντριου Μαρ του BBC: «Έτσι ξεσηκώνονται οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει πώς είναι οι ηγέτες».

Η -βραβευμένη με Οσκαρ- ηθοποιός είπε ότι έχει ακούσει πως η Οπρα «εξετάζει πραγματικά» το να θέσει υποψηφιότητα. «Σίγουρα έθεσε τον πήχη ψηλά για οποιονδήποτε άλλον αποφασίσει να βάλει υποψηφιότητα», είπε η Στριπ.

Oprah for president? Tom Hanks, Meryl Streep and Steven Spielberg are on board https://t.co/6ozZOqEbee pic.twitter.com/HQaX3MMPEq

— Variety (@Variety) January 12, 2018