Kύπρος: Ανετη επανεκλογή Αναστασιάδη

Στη Προεδρία της Κύπρου θα παραμείνει για μία ακόμη πενταετία ο Νίκος Αναστασιάδης, καθώς όπως έδειξαν τα exit poll για το αποτέλεσμα του β’ γύρου των προεδρικών εκλογών, εξασφαλίζει νίκη με σαφές προβάδισμα έναντι του αντιπάλου Σταύρου Μαλά.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ο κ. Μαλάς συνεχάρη τον κ. Αναστασιάδη για τη νίκη του, ενώ άρχισαν και οι πανηγυρισμοί των υποστηρικτών του επανεκλεγέντος προέδρου, με επίκεντρο τη Λευκωσία και το εκλογικό επιτελείο στη Μακαρίου.

Με μήνυμά του τον κ. Αναστασιάδη συνεχάρη για την επανεκλογή του και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

Congratulations, @AnastasiadesCY on your re-election as President of the Republic of #Cyprus. I look forward to continue working closely with you in the next months in our common endeavour to deliver a more united, stronger and more democratic Union. #EURoad2Sibiu pic.twitter.com/BiBHOhzD7D

