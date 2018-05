Πουέρτο Ρίκο: 4.600 νεκροί από τον κυκλώνα Μαρία βάσει έρευνας – Οι Αρχές ανέφεραν… 64

Ο κυκλώνας Μαρία, τελικά, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4.600 ανθρώπων στο Πουέρτο Ρίκο τον περασμένο χρόνο.

Αυτό προκύπτει βάσει μιας ανεξάρτητης έρευνας που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, η οποία αυξάνει κατακόρυφα, κατά 70 φορές, τον επίσημο κι αμφιλεγόμενο απολογισμό των… 64 νεκρών.

Στο πλαίσιο μιας επιτόπιας έρευνας, μια ομάδα του Πανεπιστημίου Harvard διαπίστωσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας στην περιοχή, το διάστημα των τριών μηνών μετά τη θεομηνία, εκτοξεύθηκε κατά 62% σε σύγκριση με τα συνηθισμένα επίπεδα, κυρίως επειδή ο αριθμός των κατοίκων, που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο ή δυνατότητα μετακινήσεων, δεν μπορούσαν να φθάσουν σε ιατρική βοήθεια.

Ο κυκλώνας Μαρία σάρωσε το Πουέρτο Ρίκο στις 20 Σεπτεμβρίου του 2017, ένας έτος-ρεκόρ για τους κυκλώνες. Σχεδόν αμέσως, το δίκτυο ηλεκτροδότησης διαλύθηκε από το μένος των ακραίων καιρικών φαινομένων. Όπως και το οδικό δίκτυο. Κατάσταση χάους επικράτησε στις πόλεις, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπου υπάγεται το Πουέρτο Ρίκο, επικρίθηκε σφόδρα για την ολιγωρία της, καθώς οι Αρχές, έπειτα από εντολή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έδωσαν προτεραιότητα στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, που είχαν επίσης πληγεί την ίδια περίοδο από έναν άλλο ισχυρό κυκλώνα, τον Χάρβεϊ.

Το Πουέρτο Ρίκο δεν αποτελεί μέρος των αμερικανικών πολιτειών, όμως είναι μία από τις πέντε περιοχές που ανήκουν στις ΗΠΑ. Τα τρία εκατομμύρια κάτοικοί του έχουν την αμερικανική υπηκοότητα, ωστόσο το Πουέρτο Ρίκο δεν εκλέγει εκπροσώπους στο Κογκρέσο και ορισμένοι νόμοι του διαφοροποιούνται από την αμερικανική νομοθεσία.

The Atlantic has now generated more Accum. Cyclone Energy in September 2017 than in any other calendar month on record. #Maria #Jose #Irma pic.twitter.com/Fyjf7Ui4dU

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 25, 2017