The Times

Λάθη/ Οταν οι ήρωες της Marvel ήταν στα αζήτητα

Μπορεί να μείνει ως το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία του κινηματογράφου: μια προσφορά 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα ολόκληρης της παραγωγής της Marvel απορρίφθηκε από ένα κινηματογραφικό στούντιο. Δύο δεκαετίες αργότερα το franchise απέφερε συνολικά περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι προβλέψεις λένε ότι τα επόμενα χρόνια οι ταινίες με ήρωες της Marvel θα αποφέρουν ακόμη περισσότερα χρήματα στα ταμεία.

Η προσφορά έγινε το 1998 στη Sony Pictures από την Marvel Entertainment για το σύνολο της παραγωγής της. Σύμφωνα με τον Μπεν Φρίτζ συγγραφέα του υπό έκδοση βιβλίου «The Big Picture: the Fight for the Future of Movies», ο λόγος ήταν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, Η Sony, ωστόσο, επέλεξε έναν και μόνο σούπερ ήρωα της Marvel: τον Σπάιντερμαν.

Ο Γιερ Λαντάου, ο εκπρόσωπος της Sony που ανέλαβε τη συμφωνία με την Marvel, επέστρεψε στην εταιρεία του με την προσφορά ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Αϊρον Μαν, τον Μαύρο Πάνθηρα, τον Θορ και εκατοντάδες άλλους χαρακτήρες. «Κανείς δεν νοιάζεται για οποιονδήποτε από τους άλλους χαρακτήρες της Marvel. Γύρνα πίσω και κάνε μια συμφωνία μόνο για τον Σπάιντερμαν» του είπαν τα αφεντικά του.

Κάτι παραπάνω από μια δεκαετία αργότερα, η Disney δαπάνησε 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τον κατάλογο των υπερήρωων της Marvel. Και έχει ήδη κερδίσει τα τριπλάσια. Και η Sony; Μπορεί να παρηγορηθεί, υπενθυμίζουν οι Times, με το γεγονός ότι δεν είναι η μόνη που την έχει πατήσει: «Δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να χορέψει έστω και λίγο» είχαν πει για κάποιον τα στούντιο. Και ήταν ο Φρεντ Αστέρ.

Φωτό: Δεν είναι σούπερ ήρωας. Χρυσωρυχείο είναι. Πηγή: superherohype.com