Κατάλαβες τώρα τι έκανες, Εμμανουήλ;

«Χα, χα… Είμαι 18 ετών και πέμπτος στον κόσμο. Δεν μπορώ να το πιστέψω…». Αντικρίζοντας τους έλληνες δημοσιογράφους στη μεικτή ζώνη του σταδίου «Αλεξάντερ», στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής επανέλαβε την πρώτη ερώτηση που έφτασε στ’ αυτιά του. Προσπαθούσε και ο ίδιος να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας του, αν και το φαρδύ του χαμόγελο φανέρωνε πως… κάτι είχε υποψιαστεί. «Θα πάω τώρα στο ξενοδοχείο με την οικογένειά μου, κι εκεί ίσως αντιληφθώ τι έχω κάνει».

Οι γονείς του, παλιοί αθλητές και οι δύο, ήταν τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για να του το εξηγήσουν. Για να πηδήσεις 5,80 μέτρα στο παρθενικό σου παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια, θα πρέπει να είσαι «φαινόμενο». Απόδειξη, ότι το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκαν μόλις πέντε πόντους ψηλότερα (5,85). Αλλη απόδειξη, ότι ο σπουδαίος Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος είναι 13 χρόνια μεγαλύτερος και έχει πείρα από πέντε τέτοιες διοργανώσεις, έμεινε στα 5,70, που του έδωσαν την έβδομη θέση.

Ο πατέρας του ήταν πρωταθλητής στο δέκαθλο (το άλμα επί κοντώ, στο οποίο διαπρέπει ο Καραλής τζούνιορ, είναι το δυσκολότερο αγώνισμα του δεκάθλου). Η μητέρα του, αθλήτρια του μήκους. Ενας σοβαρός τραυματισμός την έκανε να τα παρατήσει και να ασχοληθεί με τη φυσιοθεραπεία. Είχε έρθει στην Ελλάδα σε πολύ μικρή ηλικία, από την Ουγκάντα, και γνώρισε τον Χάρη στα μαθητικά τους χρόνα στον Πύργο της Ηλείας. Ο Χάρης και η Σάρα «έσπρωξαν» τα δυο τους παιδιά στον αθλητισμό από πολύ νωρίς. Ο γιος τους βρήκε τη χαρά του στο επί κοντώ, αφού, προηγουμένως, είχε δοκιμάσει την κολύμβηση, το μπάσκετ και τις πολεμικές τέχνες. Η δίδυμη αδελφή του, Αγγελική, διάλεξε το έπταθλο.

Ο Εμμανουήλ, που θεωρείται ως το επόμενο «αστέρι» του ελληνικού στίβου, μπήκε στη ζωή μας πριν από δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2016, όταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (στο ΣΕΦ) κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων -που κρατούσε από το 2004- με άλμα στα 5,53. Ηταν μόλις 16 ετών και τεσσάρων μηνών (γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1999). Κανένας άλλος επικοντιστής, πουθενά στον κόσμο, δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά σε αυτή την ηλικία.

Can’t even believe that I’m 5TH IN THE WORLD right now!..Closed my indoor season with a NJR of 5.80! 🚨

Wanna thank all the people at home for watching this!🇬🇷

BLESS 🙇🏽‍♂️ #FlyManoloFly pic.twitter.com/BS1wCTlgYb

— Manolo (@emmanuelkaralis) March 4, 2018