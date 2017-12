Καναδάς: Ακυρώνονται οι υπαίθριες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις λόγω ψύχους

Το ακραίο ψύχος που πλήττει μεγάλο μέρος του Καναδά, ανάγκασε τις Αρχές να ακυρώσουν πολλές υπαίθριες εορταστικές εκδηλώσεις που προγραμμάτιζαν για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς, ενώ ταυτόχρονα κλείνουν για λόγους ασφαλείας πολλές χιονοδρομικές πίστες.

Στην Οτάβα, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής το θερμόμετρο έδειχνε -19 βαθμούς Κελσίου, οι Αρχές ακύρωσαν μέρος των εκδηλώσεων που σχεδίαζαν να φιλοξενήσουν το Σαββατοκύριακο. «Λόγω των προειδοποιήσεων για ακραίο ψύχος και για λόγους υγείας και δημόσιας ασφάλειας», τροποποιήθηκαν οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά και για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας του Καναδά, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Ακυρώθηκαν μεταξύ άλλων οι εμφανίσεις των DJ Καρλ και Ιβάνα Μιούρεν και του ράπερ Κάρντιναλ Όφισαλ, όμως θα γίνει κανονικά η ρίψη πυροτεχνημάτων. Ενα τουρνουά χόκεϊ μεταφέρθηκε επίσης σε κλειστό χώρο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι το πολικό ψύχος θα συνεχιστεί σε έξι επαρχίες (Βρετανική Κολομβία, Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν, Μανιτόμπα, Οντάριο, Κεμπέκ) και στο Γιούκον. Στη Ρετζίνα του Σασκάτσουαν και το Γούινιπεγκ της Μανιτόμπας έχουν καταγραφεί οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, -44 και -46 βαθμοί Κελσίου αντίστοιχα.

Στη Βρετανική Κολομβία, 9.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της παγοθύελλας.

Στο Κεμπέκ, η εταιρεία ηλεκτροδότησης Hydro Quebec ζήτησε από ορισμένα χιονοδρομικά κέντρα να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των ιδιωτών, αφού η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. «Λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών (…) για λόγους ασφαλείας και κατόπιν αιτήματος της Hydro Quebec» πολλές πίστες θα μείνουν κλειστές μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου ή θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο, ανακοίνωσε το χιονοδρομικό κέντρο του Μπρόμοντ.

Η Ενωση Χιονοδρομικών Κέντρων του Κεμπέκ κάλεσε τους σκιέρ να προτιμούν μικρότερα κέντρα που είναι πιο προστατευμένα από το κρύο. Στο Σάτον, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, το θερμόμετρο έδειχνε -14 βαθμούς ενώ στο Μον Τρεμπλάν, έναν δημοφιλή σταθμό που απέχει δύο ώρες από το Μόντρεαλ, ο υδράργυρος είχε πέσει στους -21.