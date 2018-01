Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας: «Eγκυος είμαι, όχι ανάπηρη»

Με το που ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας την εγκυμοσύνη της, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έχουν κατακλυστεί από αναλύσεις και σχολιασμούς για το «Πρώτο Μωρό». Τι κι αν η πρώτη προσπαθεί να στρέψει τα φώτα στο έργο της νεοσυσταθείσας κυβέρνησης, το οποίο έχει ξεκινήσει δυναμικά;

Oταν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας, δημοσιογράφος είχε ρωτήσει την 37χρονη υποψήφια του Εργατικού Κόμματος αν θεωρεί ότι «είναι εντάξει για πρωθυπουργό να παίρνει άδεια μητρότητας κατά τη διάρκεια της θητείας της», η απάντηση που πήρε από την Τζασίντα Αρντεν ήταν αποστομωτική: «Είναι απαράδεκτο, εν έτει 2017, να υποστηρίζει κανείς πως οι γυναίκες πρέπει να απαντούν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις για την εργασία τους». Και δεν έχει άδικο…

Η φράση της προκάλεσε σάλο στη χώρα και προκάλεσε το λεγόμενο « are-you-having-kids-gate » («θα κάνετε παιδιά-gate») στον Τύπο.

Λίγο προτού συμπληρώσει τρεις μήνες στην ηγεσία της Νέας Ζηλανδίας, η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση και προσπαθώντας να προλάβει πολλά σχόλια είπε ότι με τον σύντροφό της «θα είμαστε κι εμείς σαν τους άλλους γονείς που συνδυάζουν δύο ρόλους». Η ανακοίνωση αποτελεί έκτοτε το πρώτο θέμα συζήτησης στα ενημερωτικά δελτία, καθώς και τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ εκτιμάται ότι περισσότερες από 800 εφημερίδες και περιοδικά παγκοσμίως έχουν αφιερώσει περισσότερο ή λιγότερο χώρο στην πρωθυπουργική εγκυμοσύνη.

We thought 2017 was a big year! This year we’ll join the many parents who wear two hats. I’ll be PM & a mum while Clarke will be “first man of fishing” & stay at home dad. There will be lots of questions (I can assure you we have a plan all ready to go!) but for now bring on 2018 pic.twitter.com/nowAYOhAbF

— Jacinda Ardern (@jacindaardern) January 18, 2018