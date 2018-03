Η… παρέλαση του Γιάννη στις ΗΠΑ

«Yπάρχουν ο ΛεΜπρον, o Κάρι, o Ντουράντ, o Ουέστμπρουκ, ο Χάρντεν. Υπάρχει, όμως, κι ένα όνομα που, ίσως, δεν έχετε ακούσει, κυρίως επειδή χρειάζεται θάρρος και μεγάλη προσπάθεια για να το προφέρεις. Μιλώ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς. Είναι 23 ετών, 2,13 μέτρα και το επίθετό του έχει 13 γράμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σύμφωνα. Οπότε, όλοι τον αποκαλούν Giannis ή Greek Freak. Τον αποκαλούν έτσι επειδή είναι Ελληνας, και επειδή κάνει στο παρκέ πράγματα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Ακόμη κι αν δεν είσαι φαν του μπάσκετ, δεν μπορείς να μη θαυμάσεις την προσωπική του ιστορία, η οποία είναι από τις πιο συναρπαστικές σε όλα τα σπορ».

Ετσι προλόγισε τον έλληνα σούπερ-σταρ του ΝΒΑ ο Στιβ Κροφτ στην ιστορική εκπομπή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, «60 minutes», που παρουσιάζει μεγάλες προσωπικότητες απ’ όλο τον Κόσμο. Ο Giannis εμφανίστηκε για 14 λεπτά, στο δεύτερο μέρος (το πρώτο ήταν αφιερωμένο στον Ντόναλντ Τραμπ), και μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα ξετύλιξε τα 23 χρόνια της ζωής του: τα πέντε τελευταία της δόξας, αλλά και τα προηγούμενα, της ανέχειας, στη φτωχογειτονιά των Σεπολίων. Συγκίνησε. Ηταν ο σεμνός και ταπεινός Giannis που όλοι γνωρίζουμε.

(Ολόκληρη η εκπομπή του CBS. Η ιστορία του Γιάννη ξεκινά στο 36:20)

Η πρώτη ερώτηση ήταν καθαρά μπασκετική:

– Πόσα βήματα χρειάζεσαι για να διανύσεις το γήπεδο;

– Ολόκληρο το γήπεδο σε πλήρη ταχύτητα; Εξι βήματα.

– Από τη γραμμή των βολών, πόσα βήματα χρειάζεσαι για να φτάσεις στο καλάθι;

– Από το φάουλ, μόνον ένα. Ισως ένα. Εκτός αν πηδήξω από εκεί, οπότε δεν χρειάζομαι κανένα.

Ρωτήθηκε, βεβαίως, και για το περίφημο «κάρφωμα» κατά το οποίο πέρασε πάνω από τον Χάρνταγουέι.

– Ηταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Απλώς συνέβη…

Πολύ σύντομα ο παρουσιαστής εστίασε στον άνθρωπο Αντετοκούνμπο. «Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994 μέσα στη φτώχεια. Οι γονείς του ήρθαν από τη Νιγηρία και δεν είχαν χαρτιά, έμεναν σε ένα διαμέρισμα με δύο δωμάτια και κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι τρία και τέσσερα άτομα. Συχνά δεν υπήρχε φαγητό…». Οσο κι αν ο αμερικανός δημοσιογράφος επιχείρησε να το δραματοποιήσει, ο Giannis αφηγήθηκε εκείνα τα δύσκολα χρόνια με αυτή την κσταπληκτική του ικανότητα, να βλέπει τα πάντα από τη θετική τους πλευρά: «Δεν είχαμε χρήματα, όμως ήμασταν ευτυχισμένοι. Οταν είχαμε προβλήματα, μαζευόμασταν όλοι στο ίδιο δωμάτιο και περνούσαμε καλά. Γελούσαμε, παρά τις δυσκολίες. Κι αυτό μας έκανε πιο δυνατούς».

