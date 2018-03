BBC

Ανατροπές/ Η μοναξιά έχει και τα καλά της

Η ισχύς εν τη ενώσει. Και όποιος βρίσκει έναν φίλο ίσως να αποκτά έναν θησαυρό. Και πολλά τέτοια ακόμη. Ωστόσο, και παρά την αναμφισβήτητη ανάγκη για συντροφικότητα, η Κριστίν Ρο στο BBC εκθειάζει την καταπραϋντική γοητεία της μοναξιάς. Την αντανακλαστική δύναμη της σιωπής. Τον διαλογισμό ως αντίδοτο στο αίσθημα της ανησυχίας. «Το να είναι κανείς αντικοινωνικός δεν θεωρείται και πολύ καλό. Η κοινωνική απομόνωση θεωρείται τώρα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Royal College of General Practitioners δηλώνει ότι η μοναξιά έχει το ίδιο επίπεδο κινδύνου για πρόωρο θάνατο όσο και ο διαβήτης.

Κι όμως. Η μοναξιά έχει και τα καλά της – όταν την επιλέγει κανείς εννοείται. Τόσο στην ιδιωτική ζωή όσο και στην εργασία. Η μοναξιά μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργικότητα, αυτό το αποδεικνύουν οι καριέρες πολλών καλλιτεχνών και επιστημόνων. Η μοναξιά επιτρέπει τον αναστοχασμό. «Η απόσυρση από την κοινωνική ζωή μπορεί να δημιουργηθεί από τρεις παράγοντες: συστολή που προκαλείται από φόβο ή άγχος, αντιπάθεια για την ομάδα ή απλώς προτίμηση για μοναξιά». Οι εσωστρεφείς άνθρωποι είναι επίσης λιγότερο πιθανό να αισθάνονται απειλημένοι από τις προσωπικότητες άλλων ανθρώπων και είναι ακόμη πιο πιθανό να ακούν τους άλλους. Ιδού λοιπόν, το εγκώμιο του μοναχικού και του ερημίτη είναι πλήρες.

Η Κρίστιν Ρο μιλάει, ακόμη, και για τη συγγραφέα Αννέλι Ρούφους, η οποία αναφέρει στο βιβλίο της Party of One: The Loners’ Manifesto: «Δεν καταλάβαινα τους γονείς που τιμωρούσαν τα παιδιά τους λέγοντάς τους να πάνε στο δωμάτιό τους. Μου άρεσε το δωμάτιό μου. Το να είσαι εκεί, πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα ήταν μια απόλαυση. Για μένα τιμωρία ήταν να παίξω Yahtzee με τον εξάδελφό μου Λουί».

Φωτό: Κι όπου φύγει φύγει από την πολυκοσμία. Πηγή: Shutterstock