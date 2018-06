Η Μις Αμερική λέει αντίο στο μπικίνι

Το σύνθημα «Bye bye bikini» διαδίδεται με ταχύτητα φωτός χάρη στα social media, που βρήκαν νέο παιχνίδι για να παίζουν. Τα καλλιστεία για την ανάδειξη της «Μις Αμερική» δεν θα μπορούσαν να μην μπουν στο στόχαστρο και σε ένα πλάνο αλλαγών, στον απόηχο του κινήματος του #MeToo.

Μία διοργάνωση που έχει πολλές φορές κατηγορηθεί ότι προωθεί την εικόνα της γυναίκας ως αψεγάδιαστης Barbie, η οποία εμφανίζεται με καυτό μπικίνι αλλά και με μακριά τουαλέτα και την ώρα της συνέντευξης ψελλίζει κάτι κλισέ απαντήσεις περί παγκόσμιας ειρήνης, είναι λοιπόν έτοιμη να αλλάξει πολλά.

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs

— Cara Mund (@MissAmerica) June 5, 2018