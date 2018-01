Η Marvel προχωρά την ταινία της Black Widow με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Το 2014 ο πρόεδρος των Marvel Studios, Κέβιν Φέιτζ, ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους τα κινηματογραφικά projects της εταιρείας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Την ίδια στιγμή, με αυτή την ανακοίνωση, το στέλεχος του κολοσσού καθησύχαζε τους οπαδούς των υπερηρώων ότι υπήρχε ένα αυστηρά σχεδιασμένο πλάνο για την επέλαση των «Εκδικητών».

Για την ακρίβεια, ο Φέιτζ επιβεβαίωσε τις πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές περιπέτειες δύο ακόμη υπερηρώων, των Black Panther και Captain Marvel και αναμέτρητα άλλα sequels. Ωστόσο, υπήρξε ένας εύλογος προβληματισμός. Με ένα τόσο φιλόδοξο και ολοένα επεκτεινόμενο franchise, πώς θα μπορούσε να υπάρχει οποιαδήποτε έκπληξη για το φανατικό κοινό; Και, σε τελική ανάλυση, γιατί τότε δεν ακούστηκε τίποτε για τη «Μαύρη Χήρα», την οποία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvrel υποδύθηκε η Σκάρλετ Γιόχανσον; «Θέλουμε να τη δούμε μόνη της σε μια τέτοια ταινία», είχαν υποστηρίξει χιλιάδες θεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα Marvel Studios τότε ούτε απέρριψαν αυτή την ιδέα-πρόταση, αλλά ούτε και είπαν κάτι σχετικό, δεν ανακοίνωσαν κάποια απόφασή τους. Και έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να έχουμε κάποιο νεότερο για όλο αυτό.

Ετσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Guardian, μπορεί η πραγματοποίηση της ταινίας να βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά οι σχετικές ζυμώσεις συνεχίζονται. Το βασικό είναι ότι ήδη έχει βρεθεί η σεναριογράφος. Πρόκειται για τη Ζακ Σκέφερ, γνωστή από το παρελθόν για το σενάριό της «The Shower», το οποίο αφορούσε μια εισβολή εξωγήινων. Βέβαια, τότε βρέθηκε στην μπλακ λιστ των μη εγκεκριμένων σεναρίων του Χόλιγουντ, αλλά έγινε αρκετός ντόρος γύρω από το όνομά της. Αμέσως μετά, τράβηξε την προσοχή τής Αν Χάθαγουεϊ η οποία της ζήτησε να γράψει τη θηλυκή εκδοχή της ταινίας «Απατεώνες και Τζέντλεμεν», το «Nasty Women», το οποίο θα κυκλοφορήσει φέτος τον Αύγουστο.

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη σεναριογράφος έχει ήδη συναντηθεί με τη Σκάρλετ Γιόχανσον για να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την πλοκή του σεναρίου της Χήρας. Και είχε πολλά να ακούσει από την ηθοποιό, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Marvel Cinematic Universe (MCU) ως Black Widow στο Iron Man 2 και από τότε εμφανίστηκε ξανά στα δυο Avengers (2012), καθώς και στο Captain America (2014). Με λίγα λόγια, η Γιόχανσον έχει λάβει ήδη τα «γαλόνια» του σούπερ ήρωα.

Για την ακρίβεια, έχουν περάσει ήδη οκτώ χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της Σκάρλετ στο Iron Man 2 στον ρόλο της ρωσίδας πράκτορας Νατάσα Ρόμανοφ, γνωστότερη ως Black Widow. Ο χαρακτήρας, βέβαια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Tales of Suspence No. 52 (Απρίλιος 1964).

Η ηρωίδα έγινε σχεδόν αμέσως κεντρικός χαρακτήρας του MCU, όμως παρέμεινε η μόνη από τους παλιούς «Εκδικητές» (μαζί με τον Hawkeye) που δεν είχε τη δική της σόλο ταινία. Βέβαια, ο Κέβιν Φέιτζ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, είχε εκφράσει αρκετές φορές τη διάθεση να της δώσει τη δική της ταινία, όμως μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα επίσημο.

Και μπορεί να χαιρόμαστε που θα δούμε τη Σκάρλετ στη μεγάλη οθόνη ως Μαύρη Χήρα, αλλά μέχρι τώρα η ταινία δεν έχει πάρει ακόμα το «πράσινο φως». Και αυτό θα αργήσει να γίνει, αφού το καρνέ της Marvel είναι ήδη κλεισμένο μέχρι και το 2019, με τα Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers 4, Spider-Man 2 και Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Αλλά τη Γιόχανσον, αξίζει να την περιμένεις για να τη δεις στη μεγάλη οθόνη. Και τα συγκεκριμένα studios μπορούν να ζήσουν με αυτή την αναμονή, από τη στιγμή που η εισπρακτική επιτυχία της Σκάρλετ θεωρείται δεδομένη.