Ξεριζωμοί/ Οταν οι άνθρωποι διώχνουν τα τελευταία «χόμπιτ»

Επειτα από τρία χρόνια που ζουν «εκτός συστήματος», συλλέγοντας νερό από τον ποταμό και χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες σε μια στέγη από χλοοτάπητα, ένα ζευγάρι που δημιούργησε τη δική του καλύβα σε στυλ Χόμπιτ λέει ότι εξαναγκάστηκε σε διωγμό από τους Nimbys (Not In My Back Yard): είναι εκείνοι οι τύποι που δεν τους νοιάζει να γίνει κάπου οτιδήποτε αρκεί να μην γίνει στη δική τους αυλή.

Η Κέιτ Μπάροους που έχτισε την καλύβα μαζί με τον σύζυγό της Αλαν, χρησιμοποιώντας κορμούς δέντρων και άχυρα, δήλωσε ότι μετακόμισαν στην Ιρλανδία αφού «έπεσαν θύματα εκφοβισμού» από το δημοτικό συμβούλιο και τους γείτονες. Ετσι τελείωσε μια μακρά μάχη εναντίον του δημοτικού συμβουλίου του Βόρειου Ντέβον, το οποίο διέταξε το ζευγάρι να διαλύσει την καλύβα του στην κοιλάδα Τάρκα, κοντά στο Τσάλμλεϊ, με το επιχείρημα ότι την είχαν φτιάξει σε μια περιοχή φυσικού κάλλους.

Η 46χρονη Κέιτ και ο 48χρονος σύζυγός της εγκατέστησαν το σπίτι τους στο οικόπεδο των 8,5 στρεμμάτων, επειδή εκείνη πάσχει από πολλαπλή χημική ευαισθησία, και το νερό του δικτύου ύδρευσης, ο ηλεκτρισμός και το χρώμα στους τοίχους του ενοικιαζόμενου διαμερίσματός της προκάλεσαν αλλεργικές αντιδράσεις, «σαν να έχεις όλη την ώρα γρίπη».

Το ζευγάρι, γράφουν οι Times, αφιέρωσε έξι εβδομάδες για να χτίσει την καλύβα του, πριν τρία χρόνια, ολοκληρώνοντας την με χλοοτάπητα, με επένδυση στους τοίχους με ασβεστοκονίαμα και με ένα μπάνιο που τροφοδοτείται με ζεστό νερό από ένα αυτοσχέδιο λέβητα. Κατασκεύασαν επίσης μια εξωτερική τουαλέτα κομπόστ, κουζίνα, καθιστικό και δύο υπνοδωμάτια.

Ζούσαν από τα χειροποιήτα καλάθια που έφτιαχναν και άλλα προϊόντα. Είχαν τις κότες τους, τις χήνες τους και τις κατσίκες τους. Μέχρι που ήρθαν οι Nimbys.

Φωτό: Τα χόμπιτ πάντως δεν χάνουν το κέφι τους. Πηγή: swings.com