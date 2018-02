Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ κλωνοποίησε τη σκυλίτσα της [εικόνες]

Το «Αστείο κορίτσι» κλωνοποίησε τη 14χρονη Σαμάνθα, ένα σκυλάκι ράτσας Κοτόν ντε Τουλεάρ, όταν πέθανε το 2017 και σήμερα έχει δύο καρμπόν της.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια είπε στο περιοδικό Variety ότι η κλωνοποίηση έγινε με κύτταρα από το στόμα και το στομάχι της Σαμάνθας. «Έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Περιμένω να μεγαλώσουν για να δω αν έχουν τα καστανά της μάτια και τη σοβαρότητά της», είπε για τα δύο κουτάβια.

Η Στρέιζαντ είπε ότι όταν της έστειλαν τα δύο πανομοιότυπα σκυλάκια τα έντυσε με διαφορετικά χρώματα (κόκκινο και μοβ) για να τα ξεχωρίζει και έτσι πήραν και τα ονόματά τους: Μις Σκάρλετ και Μις Βάιολετ.

Η 75χρονη σταρ αποκάλυψε επίσης ότι ενώ περίμενε τα δυο σκυλάκια, δέθηκε με μια άλλη σκυλίτσα Κοτόν ντε Τουλεάρ, μακρινή συγγενή της Σαμάνθας. Της άλλαξε και το όνομα, από «Φάνι Γκερλ» σε «Μις Φάνι» γιατί έτσι αποκαλούσε η μοδίστρα της τον χαρακτήρα της στην ταινία «Ένα αστείο κορίτσι».

